Legendens søn lynede i Brøndby-test

Peter Bjur scorede to gange, da Brøndby slog 2. divisionsklubben Næstved 3-1

Navnet Bjur klinger godt på Vestegnen.

Ole Bjur var i 90'erne en del af et stærkt Brøndby-hold og blev senere sportschef i klubben. Nu håber hans søn Peter så på at få sit gennembrud i klubben.

20-årige Peter Bjur fik Superliga-debut i sidste sæson, hvor han i alt fik tre kampe i den bedste danske række.

I den kommende sæson skulle det gerne blive til flere for Brøndby-talentet, der lørdag gjorde alt for at anbefale sig, da Brøndby spillede sæsonens første testkamp.

Brøndby vandt 3-1 over Næstved, og 20-årige Bjur stod for to af de blågule scoringer.

Simon Hedlund bragte Brøndby foran 1-0 mod 2. divisionsklubben, inden en velspillede Peter Bjur slog til efter oplæg fra Anis Ben Slimane.

Sydsjællænderne fik reduceret umiddelbart efter, men Bjur sørgede for en 3-1-sejr, da han efter pausen atter lynede.

Offensivspilleren Bjur fik fuld spilletid i træningskampen.

Han startede som venstre wingback i Brøndbys 3-5-2-system, men blev i anden halvleg rykket frem som angriber, da træner Niels Frederiksen testede en 3-4-3-opstilling.

Brøndby møder i næste test FC Helsingør, inden klubben tager til London på træningslejr. Her venter en kamp mod Premier League-klubben Crystal Palace.

