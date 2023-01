Løb fra aftale

En aftale gælder kun, indtil der dukker et endnu bedre tilbud op.

Sådan er det blevet i fodboldens verden.

Det seneste eksempel på det scenario er ansættelsen af Jesper Sørensen som ny Brøndby-træner.

For det er kun få uger siden - 8. december - at Jesper Sørensen valgte at forlænge sin kontrakt med DBU som U21-landstræner frem til sommeren 2024.

Men et tilbud fra Brøndby om at blive cheftræner er ét af den slags, der kun dukker op én gang i trænerlivet. Og derfor var der ingen betænkningstid for Jesper Sørensen, da opkaldet kom fra Carsten V. Jensen.

Det viser også, at Jesper Sørensen ikke var til samtaler med Brøndby i de første faser af søgningen efter en ny cheftræner, da Niels Frederiksen blev fyret 14. november.

Annonce:

Men Jesper Sørensen stod, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, på Carsten V. Jensens liste over træneremner. Han var ikke med i de første samtalerunder, fordi Brøndby kendte alt til den 49-årige træner kvalifikationer.

Jesper Sørensne er Brøndbys cheftræner frem til sommeren 2025. Foto: Jens Dresling.

Han kom først på banen som en mulighed op til jul. Siden blev der ført intense forhandlinger mellem parterne, og en aftale tegnede sit klare lys mellem jul og nytår.

Jesper Sørensen har tidligere prøvet cheftrænerrollen i Superligaen i Silkeborg, hvor han ikke havde den store succes. Han nåede aldrig at vinde en kamp i de 17 kampe, han stod i spidsen for klubben. Fire uafgjorte og 13 nederlag var resultatet af trænerjobbet i Søhøjlandet.

Læs mere om Brøndbys planer for transfervinduet her.