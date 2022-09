Lønstrup: - Vallys ville til FCK

På transferaftenen havde Ekstra Bladets Rasmus Glud cheftræneren i Hillerød Fodbold i studiet for at tale om Nicolai Valleys skifte til Brøndby.

På transfervinduets sidste dag endte den nu tidligere Silkeborg-spiller Nicolai Vallys med at tage turen i en sølvgrå BMW til Vestegnen for at skrive under på en handel, der sender 22,5 millioner kroner til Silkeborg og kantspilleren til Brøndby IF.

Alt imens Vallys-handlen blev forhandlet på plads, havde Ekstra Bladets Transfer Talkshow besøg af Hillerød-træneren Christian Lønstrup, der i sin tid havde fornøjelsen af Vallys i Roskilde.

Allerede dengang var han et kæmpe talent, 'en af de bedste' Lønstrup har arbejdet med i sin karriere.

- Han har næsten hele pakken. Og jeg havde hele tiden håbet på, at 'FC' ville hente ham.

Nikolaj Vallys begyndte at skabe røre i Superligaen for Silkeborg, der vandt bronzemedaljer i sidste sæson. Foto: Linda Johansen

Lønstrup har selv fortid i hovedstadsklubben og er selverklæret fan af de danske mestre, men ifølge Lønstrup er Nicolai Vallys også tilhænger og så sig selv i FCK.

- For jeg ved, at han er kæmpe FCK-fan. Og det skal man nok ikke sige for højt nu, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg havde en fornemmelse og har hørt af omveje, at han altid gerne ville have spillet i FCK.

Ekstra Bladet fangede Nicolai Vallys ved Brøndby Stadion efter den officielle præsentation

Christian Lønstrup lægger ikke skjul på, at han nok selv havde hentet ham, hvis han svingede taktstokken på sidelinjen i Parken, for i hans optik ville 'Østerbro-drengen' passe perfekt ind i løvernes system.

- Jeg har hele tiden ment, at FCK skulle have hentet ham. For han passer godt ind i deres system.

- Han gør ondt på mange hold.

- Han har alle elementer, laver gode mål, assists og har en spilintelligens, der er meget unik.

Nikolaj Vallys har haft sin opvækst et stenkast fra Parken, men drømmeskiftet til sin hjerteklub fik han ikke i denne omgang. Foto: Linda Johansen

Desværre for Lønstrup endte Vallys-transfersagaen med et skifte til ærkerivalerne fra Brøndby. Vallys var selv for nogle måneder siden ude med en kærlighedserklæring til stemningen i Parken, som nu har en lettere tragikomisk klang ovenpå skiftet til Brøndby.

Den tidligere Silkeborg-spiller fik desværre ikke sit FCK-skifte opfyldt i denne omgang, men i et interview til Brøndbys hjemmeside gav 'Østerbro-drengen' sit syn på skiftet.

- Og nej, jeg har ikke stået på Sydsiden som barn, nærmest tværtimod, men jeg er en voksen mand, og skiftet til Brøndby IF er et kæmpe skridt i min karriere. Et skridt, jeg er utrolig stolt af, og en mulighed jeg er ydmyg over at få, siger Brøndbys nye nummer 7.

Ekstra Bladets mand i Silkeborg var ikke helt tilfreds med sportschef Jesper Stükers udmeldinger tidligere på aftenen, som klippet her - et blandt flere highlights - fra onsdagens afslutning på det hjemlige transfervindue

