Lokker Maxsø med 15 mio. kr.

Maxsøs agent, Hasan Cetinkaya, er tilsyneladende ikke begejstret for et skifte til Israel - det forventes med stor sikkerhed, at Brøndby-anføreren er væk denne sommer

Fem mio. kr. om året og en lav skattebetaling.

Det er, hvad Maccabi Tel Aviv lokker med for at overtale Andreas Maxsø til et skifte på en treårig aftale til den israelske topklub.

Altså en samlet pakke på 15 mio. kr. i kontraktperioden.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet den store interesse for Andreas Maxsø fra Maccabi Tel Aviv.

Klubben står klar med et bud på 7,5 mio. kr. på Brøndbys anfører, men der er tilsyneladende endnu ikke for alvor kommet gang i kontraktforhandlingerne mellem parterne.

Maxsø har en frikøbsklausul på 11 mio. kr., men med ét år igen af Brøndby-aftalen vil israelerne ikke betale den fulde frikøbsklausul.

Andreas Maxsø skulle have været solgt sidste år, men nu tyder alt på, at han er væk fra Brøndby inden transfervinduet lukker. Foto: Lars Poulsen.

Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen har indset, at det bliver denne sommer klubben mister holdets kaptajn.

Det lignede et skifte sidste sommer, men den russiske klub Rostov trak sig på mållinjen og i januar glippede et skifte til Bordeaux.

Nu er det reelt ved at være sidste udkald, hvis også Brøndby skal have lidt penge i kassen for Maxsø, der har spillet tre år i klubben, efter han i sommeren 2019 købte sig fri i Bayer Uerdingen.

Et skifte til Maccabi Tel Aviv kan dog ende med at falde til jorden.

Det israelske medie Walla mener at vide, at Andreas Maxsøs agent, Hasan Cetinkaya, ikke er særlig begejstret for et skifte for Brøndby-anføreren til den israelske topklub.

Mediet melder ikke noget om årsagen til, hvorfor agenten hellere ser Maxsø skifte til en anden klub i en anden liga.

