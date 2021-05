Luften er gået ud: Sidste chance for Brøndby

Brøndbys tre chancer for et gruppespil

Hvis Brøndby snupper sølvmedaljerne, venter der mindst seks europæiske kampe forude til sommer.

De får således tre chancer for at kvalificere sig til et gruppespil.

Hvis Brøndby skal i et europæisk gruppespil, skal de samlet blot vinde én af kval-runderne.

Sølvmedaljerne betyder, at Brøndby vil træde ind i anden kval-runde til Champions League. Og det er stort set en umulig vej til drømmeland.

Her er modstanderne svære. Det kan blive Celtic, PSV Eindhoven eller Fenerbahce.

Hvis de ryger ud her, udløser det billet til tredje kval-runde til Europa League. Her skal Brøndby ikke forvente seedning. Derfor kan denne vej til et gruppespil også blive vanskelig, fordi de skal overleve to kval-runder.

Den sidste mulighed for Brøndby vil være den nyoprettede Conference League, men her kan de være uheldig at trække en storklub fra enten England, Italien, Tyskland, Frankrig eller Portugal, men de kan også trække et mere overkommeligt mandskab.

Det er nummer seks fra Premier League, der træder ind her og aktuelt er det Tottenham. Fra Serie A er det nummer seks – Lazio. Fra La Liga er det nummer syv, som lige nu er Real Betis.

Endelig er risikoen at møde nummer seks fra Bundesligaen – Bayer Leverkusen eller nummer fem fra Frankrig: Lens.

Så helt let bliver vejen på ingen måder til et europæisk gruppespil for Brøndby, hvis de vinder sølvmedaljerne. Men de får trods alt mindst tre chancer.