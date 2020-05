Lyn-belønning til Brøndby-komet

Carsten V. Jensen er allerede nu parat til at se på en forlængelse af aftalen med talentfulde Anis Ben Slimane

Anis Ben Slimane er beviset på, hvor stærkt det kan gå i fodboldens verden.

Det 19-årige stortalent fik i oktober en aftale med Brøndby frem til 2023. Det var meningen, at midtbanespilleren stille og roligt skulle sluses ind i superligatruppen i starten af året.

Men den teknisk velfunderede og fysisk stærke midtbanespiller har imponeret stort og spillet alle fire forårskampe i Superligaen fra start.

Syv måneder efter den seneste aftale venter snart et nyt kontrakttilbud fra Brøndby.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen er i hvert fald imponeret over det, han hidtil har set.

- Vi skal se på muligheden for at tilbyde Anis en forlængelse af kontrakten med forbedrede vilkår allerede nu. Der skal altid være en vis retfærdighed i de ting, vi gør, siger Carsten V. Jensen til Ekstra Bladet.

Derved lægger fodbolddirektøren op til en forbedret lønpakke og en forlængelse af den nuværende aftale, der udløber i 2023.

Jesper Lindstrøm forlænger formentlig snart sin aftale med Brøndby. Det næste kontraktmøde finder snart sted. Foto: Lars Poulsen.

Næste møde planlagt

Forhandlingerne om en forlængelse af aftalen for Jesper Lindstrøm foregår stadig og næste møde er i kalenderen.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen har en god fornemmelse når det gælder en ny aftale.

- 'Jobbe' er en af vores egne spillere, som vi har en stor tro på. Vi har et møde i kalenderen, og jeg har en god fornemmelse for, at vi kan få aftalen forlænget, siger Carsten V. Jensen

Carsten V. Jensen har allerede sat sit klare aftryk, på den retning Brøndby skal udvikle sig i. Flere af klubbens egne talenter skal have chancen, og i bedste fald skal de sælges efter et par år i Superligaen, når de har udviklet sig og skabt værdi for klubben.

Han har allerede forlænget aftalerne med Morten Frendrup, Anton Skipper, Mads Hermansen og Peter Bjur.

De fire Brøndby-talenter er sikret på lange aftaler, fordi det alle er spillere, som skal præge fremtidens Brøndby-mandskab.

Joel Kabongo er tilbage efter længerevarende knæskade, og fodbolddirektøren vil også i nærmeste fremtid kigge på Joel Kabongos aftale. Han udelukker ikke, at den også skal forlænges.

