Mål-show i Brøndby: Total afklapsning

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Brøndby er to sejre fra at sikre sig kvalifikation til Europa League.

Oven på en skuffende sæson skal holdet nu vinde lørdag over OB og i en mulig ’finale’ mod enten AGF eller Randers om pladsen i Europa.

Første del af projektet blev fuldført via 4-1 sejren i pokalrevanchen mod FC Midtjylland, der kom til Brøndby med et regulært B-mandskab.

Pladsen i Europa League-kvalifikationen redder langtfra sæsonen, men det vil være et beskedent plaster på et stort, åbent sår.

Sæsonen har været en stor skuffelse på Vestegnen, hvor glæderne har været få, men indsatsen i den sidste time mod FC Midtjylland var dog en smule opløftende.

10.468 tilskuere på Brøndby Stadion fik set, at Martin Retovs tropper vågnede og fandt motivationen, da holdet var kommet bagud.

Kamil Wilczek udlignede, siden sørgede Simon Hedlund med et drømmehug for 2-1 føringen ved pausen. Efter pausen var det Simon Tibbling og Wilczek, dermed sin 20. sæsontræffer, sørgede for, at Brøndby nu spiller om fjerdepladsen mod OB lørdag i Odense.

Fynboerne kan nøjes med uafgjort, mens Brøndby skal vinde kampen for at få ’finalekampen’ om Europa League-billetten.

OB kan 'stjæle' bronzen, hvis de vinder over Brøndby og Esbjerg samtidig taber til FC Midtjylland. De kan også få bronze ved at spille uafgjort, hvis Esbjerg taber.

Kamil Wilczek kom til skade, da han udlignede til 1-1. Han blev dog frisk igen og kunne senere score sit andet mål i kampen. Foto: Larsr Poulsen

Skiftede 10 mand

Oven på fredagens pokaltriumf skiftede pokalvinderne fra FC Midtjylland hele ti spillere. Kun Evander var genganger fra fredagens startformation.

Derudover sad Tim Sparv og Mads Døhr Thychosen på bænken. De otte øvrige var blevet hjemme på Heden for at pleje småskader, som cheftræner Kenneth Andersen formulerede det før kampen. Kian Hansen afsonede dog karantæne.

Det var ikke til at se på spillet – de første 35 minutter - at FC Midtjylland stillede med et regulært B-mandskab.

I perioder kørte FCM-spillerne rundt med hjemmeholdet. Brøndbys spil hang slet ikke sammen og det var ikke til at se, at Retovs mandskab kæmpede for fjerdepladsen, der giver en plads i Europa.

Der var ikke spillet mange minutter, da Artem Dovbyk fik en friløber efter en stor fejl højt på banen af Lasse Vigen. Awer Mabil opfangede bolden og spillede Dovbyk fri. Angriberen tabte dog duellen mod Marvin Schwäbe, der reddede med en fodparade.

Brøndby kom svagt fra start, men vågnede op til dåd og leverede et fornemt comeback. Foto: Lars Poulsen

Kort efter scorede Evander, da han først sparkede på stolpen og siden fulgte op, da et passivt Brøndby-forsvar stod og snorksov. Det var en pudsig scoring, fordi Evander fik lov at løbe med bolden fra egen halvdel mod Brøndby-målet uden at blive presset.

Kort efter var Evander tæt på endnu en scoring, men her diskede Marvin Schwäbe op med en fin redning.

Der gik 35 minutter før Brøndby vågnede op. Først udlignede Kamil Wilczek med sin første scoring i mesterskabsslutspillet. Det var altså polakkens første mål i ni kampe.

Siden bragte Simon Hedlund hjemmeholdet i front på en fantastisk afslutning fra 20 meter.

Svenskeren modtog bolden et stykke inde på gæsternes banehalvdel, tog et par træk og afsluttede tæt under overliggeren uden chance for FCM-reserven Mikkel Andersen. En sublim scoring af en af forårets få lyspunkter i Brøndby.

