Målene rasler ind: Brøndbys målmand udsat for hård kritik

2-4 mod SønderjyskE i sidste uge og 2-3 mod AGF søndag i Aarhus. Målene vælter ind på Brøndby i øjeblikket, og med 16 indkasserede mål er det kun Vendsyssel og Hobro, der har lukket flere mål ind i Superligaen. Og de 16 mål er faldet på blot 35 skud.

Mod AGF havde Brøndbys målmand, den 23-årige tysker Marvin Schwäbe, blot en enkelt redning i kampen, og efterfølgende var der også kritik fra TV3-eksperten Peter Graulund i forbindelse med 3-2-målet.

- Jeg synes, at Schwäbe ser rigtig skidt ud, lød det fra Graulund i TV3-studiet om det frispark, som Tobias Sana scorede på.

Schwäbe lukker afgørende mål ind på frispark. Foto: Claus Bonnerup

Schwäbe står lidt langt til den ene side. Foto: Claus Bonnerup

- Han står alt for langt ovre i den ene side. Selve sparket er jo ikke specielt hårdt. Det sidder ikke specielt yderligt. Det sidder ikke oppe under overliggeren. Og så står han et skridt til den anden side.

- Hvis sparket bliver tæsket op under overliggeren eller klistret op ad stolpen, så har du ikke en chance, men det er altså ikke tilfældet her. Jeg synes, at han ser rigtig skidt ud i den situation, forklarede Graulund.

I tv-klippet lige herunder kan du se, hvordan AGF mod Brøndby afslørede et hemmeligt trick, der forhindrede frisparksscoring. Måske noget, som Brøndby og Schwäbe kunne tage ved lære af.

Graulund analyserer målene fra AGF - BIF: Schwäbe ser rigtigt skidt ud

3-2-målet var i øvrigt ikke det eneste mål, hvor der kunne stilles spørgsmål ved Schwäbe. Ved 1-0-scoringen kom tyskeren skidt ud af målet, og ved 2-1 dukkede han sig, så der kunne scores fra en spids vinkel. Efterfølgende har der også på sociale medier været hård kritik af målmand-Schwäbe, der kom til fra Hoffenheim på en tre-årig kontrakt før denne sæson.

Gad vide om @LarsRonbog har et billede af Schwäbe der redder en bold. Alternativt af Loch Ness uhyret eller Bigfoot? #biflive #sldk https://t.co/kdI8A6GEn4 — Mikkel Hjortshøj (@MHjortshoej) 23. september 2018

Schwäbe leverer ikke deciderede drops, men desværre heller ingen redninger.



Kunne have gjort mere ved alle tre AGF-scoringer i dag #agfbif #sldk — Mikkel Davidsen (@mikkeldavidsen) 23. september 2018

Schwäbe har lukket 26 mål ind på 14 kampe for Brøndby. Det er næsten to mål pr kamp. #sldk — Niels Mortensen (@nielspedermort2) 23. september 2018

Jeg tror heller ikke, det var muligt for Schwäbe at stille sig længere ud mod den ene stolpe. #agfbif #sldk — Jan Wen (@jtailangw) 23. september 2018

Har Schwäbe haft én stor redning i denne sæson? #AGFbif — Lasse Vøge (@LasseVge) 23. september 2018

Jeg har forsvaret Schwabe længe, men det stopper i dag. Bellot skal have chancen på torsdag og griber han den, så skal han også stå på søndag. #brøndby — Andreas Larsen (@Sklander89) 23. september 2018

Nu siger jeg bare noget - men Schwäbe har altså kun holdt buret rent i 3 ud af 14 kampe (RFC, FCN og Subotica). Hvis man vil være et tophold er det IKKE godkendt. En god målmand redder også point. Der skal ske noget defensivt! #agfbif #brøndby #bif — Ronni Lykke Bødker (@Rbodker) 23. september 2018

En god scout kunne måske godt have meldt, at Schwäbe ikke var udstyret med arme. Det havde været værdifuld information for klubben — Peter Thorup (@PeterThorup) 23. september 2018

Schwäbe med en redningsprocent på 20% i september måned. Har reddet to bolde ud af 10 skud på mål. Jeg troede aldrig jeg skulle sige det her, men giv Bellot chancen NU — Magnus Collin (@MCollin1) 23. september 2018

Der er dog også forsvar af Schwäbe:



Du har vist for meget fritid ;) Men når du nu påstår, at du er tilhænger af 'faktabaseret journalistik', så pas på følelserne: Over 50 kampe (seriøst grundlag), så har Schwabe samme og på flere parametre bedre performance data end Rønnow. Blot til info. — Mads Davidsen (@MadsRDavidsen) 24. september 2018

Schwäbe indledte da også sæsonen fremragende og diskede mod FCK op med kongeredning:



Efter kampen mod AGF blev Zorniger spurgt til Troels Bech-stoppet, og her var svaret noget køligt...



