Målfest i Brøndby

Hany Mukhtar scorede perlemål, mens Maxsø og Rosted virker som et stærkt og homogent makkerpar

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Efter to nederlag i træk er Brøndby tilbage på vindersporet efter en livlig og underholdende kamp mod FC Nordsjælland.

4-2 sejren over FC Nordsjælland var fortjent efter en kamp, hvor Brøndby var bedst før pausen, mens FCN-mandskabet viste skarpe tænder i anden halvleg.

Det er oftest underholdende, når de to mandskaber mødes. Opgøret søndag aften i Brøndby var ingen undtagelse. Det er to hold, der gerne vil udfordre og angribe. Og så spiller de begge med forholdsvis stor risiko. Derfor bliver det tit åbne kampe mellem de to mandskaber.

Det lignede ellers en klar Brøndby-sejr efter de første 45 minutter, hvor Dominik Kaiser og siden Josip Radosevic havde bragt hjemmeholdet foran.

Josip Radosevic har scoret til 2-0 for Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Kaiser scorede efter en ihærdig indsats i FCN-feltet, hvor de virkede meget passive. Til gengæld var det smukt opspil, der førte til 2-0 træfferen.

Det startede på Brøndbys banehalvdel, hvor Simon Hedlund blev væltet omkuld. Der var klart frispark, men bolden havnede hos Kamil Wilczek, og den rutinerede dommer, Jakob Kehlert, gav Brøndby fordelen.

Wilczek kunne med en smart aflevering sende Josip Radosevic alene med Nicolai Larsen, der var chanceløs overfor kroaten.

FCN slog tilbage

Gæsterne havde ikke mange forsøg før pausen. Mikkel Rygaard forsøgte sig med et hovedstød, men Marvin Schwäbe dykkede ned og reddede forsøget.

Gæsterne fra Farum blev farligere efter pausen. Både Mikkel Damsgaard og Isaaac Atanga voldte Brøndby store problemer.

Det var et gennembrud i Brøndbys venstre forsvarside, der førte til reducering. Mads Døhr Thychosen snød fuldstændig Anthony Jung på mållinjen. Tæt under mål scorede Mikkel Damsgaard et af de sjældne mål.

Mukhtars kanon

I den fase af kampen pressede FCN på, men Hany Mukhtar gav hjemmeholdets fans noget at varme sig på, da han tordnede bolden i mål fra 25 meter på et bragende langskud.

En afslutning man har set så mange gange fra Mukhtar, men det var efterhånden meget længe siden. 3-1 scoringen gav ro, men kun et kort øjeblik for hjemmeholdet.

For Anthony Jung så også skidt ud, da Isaac Atanga tordnede bolden op i nettaget og reducerede til 2-3 efter en situation, hvor Brøndbys tyske back var forkert placeret.

Men Kamil Wilczek satte tingene på plads med sin scoring på straffespark efter en situation, hvor han blev væltet i feltet. Det var polakkens ottende sæsontræffer.

Niels Frederiksen valgte at starte med både Sigurd Rosted og debutanten Andreas Maxsø i det centrale forsvar. Det var en klog beslutning. Når de har lært hinanden bedre at kende skal det nok blive et solidt stopperpar.

Det er to fysisk stærke spillende stoppere. De vil klæde Superligaen i sæsonen.

