Målscorer: Som at score i ungdomskamp

Anis Ben Slimane scorede sit første mål, men ærgrede sig over, at det ikke skete foran Brøndbys mange fans

Tomme tribuner og lidt af en flad fornemmelse.

Fans skaber stemning og en smuk kulisse til fodboldkampe. Selv om både Brøndbys og FCN’s fans havde pyntet fint op på stadion, så er fodbold uden tilskuere det samme som en flad fadøl uden kulsyre.

Derfor blev det lidt af et antiklimaks for Anis Ben Slimane at score sit første mål i sin blot fjerde kamp for Brøndby. For det skete i en totalt stemningsforladt kulisse.

Den fysisk stærke midtbanespiller fik bolden fra Andreas Maxsø og scorede tæt under mål efter en indstuderet hjørnesparksdetalje.

Men han havde ingen at dele glæden med udover holdkammeraterne.

Anis Ben Slimane er dygtig til at føre bolden fremad banen. Han spiller sjældent bagud og er stærk i små rum på banen. Foto: Lars Poulsen.

Savnede fansene

- Det var meget specielt at spille uden fans på stadion. Det var lidt som en U19-kamp, siger midtbanetalentet.

Han ved, hvad han taler om. For det er kun få måneder siden han spillede på Brøndbys U19-hold uden så mange tilskuere på lægterne.

- Jeg ville gerne have scoret mit første mål foran vores egne fans. For det giver bare noget ekstra, når den slags sker med fans på lægterne, siger Slimane.

Det 18-årige stortalent leverede sin bedste kamp i Brøndby-trøjen. Stærk, pågående og dygtig til at spille i små områder. Og så er en af hans største styrker, når han fører bolden fremad banen.

- Jeg er utrolig glad for min start her efter fire kampe, men jeg ved, at der stadig skal bygges meget på.

- Jeg skal udvikle mig og afslutte mere på mål, forklarer Anis Ben Slimane, der holder rutinerede Simon Tibbling på bænken.

Niels Frederiksen har også været meget tilfreds med, hvad han har set fra Slimane her i indledningen til foråret.

- Han har en god evne til at vende rundt og spiller aldrig bolden tilbage. Han har et godt blik for sine medspillere, og han har udviklet sig rigtig flot, mener han.

Samuel Maraz har scoret til 2-1 og Anis Ben Slimane jubler over scoringen. Foto: Lars Poulsen.

Meget godt tilfreds

Niels Frederiksen er rigtig godt tilfreds med forårsstarten og syv point i fire kampe. Og så glæder han sig over, at flere unge kræfter har leveret godt i starten af forårssæsonen efter tre af de bedste spillere er forsvundet.

- Når man tænker hvilke profiler vi sagde farvel til, og vi nu er i en situation, hvor vi spiller med flere af vores egne spillere, så har vores forårsstart været rigtig god, og holdet udvikler sig på en fornuftig måde, mener Brøndby-træneren.

Niels Frederiksen er godt tilfreds med Brøndbys udvikling her i starten af foråret. Foto: Lars Poulsen.

Han kom til Farum med et kompakt mandskab, hvor holdet faktisk spillede med fem mand i bagkæden, når hjemmeholdet havde bolden. Men det betød ikke så meget, fordi Brøndby var meget farlige, når de kom frem på banen og truede hjemmeholdet.

- Det jeg så fra spillerne var en af de bedste præstationer længe. Vi var gode de første 60-65 minutter, kom så lidt i problemer, fordi indskiftningerne gjorde lidt ondt på os. Men overordnet er jeg godt tilfreds, forklarer han.

