Malthe slået ned i Brøndby-vanvid: - Fik at vide, jeg skulle holde min kæft

En 23-årig Brøndby-fan ville have folk til at fortsætte støtten til holdet. I stedet endte han med at modtage et slag i hovedet af en medfan

- Hvorfor synger I ikke videre!?

Sådan råbte Malthe Eldrup Barrett ved slutningen af fredagens pokalfinale i Parken, hvor Brøndby måtte se sig slået af FC Midtjylland efter en nervepirrende straffesparkskonkurrence.

- Jeg fik at vide, jeg skulle holde min kæft. Men folk skal ikke bestemme, hvad jeg må sige, så jeg svarede tilbage, at personen kunne fucke af, fortæller Malthe Eldrup Barrett til Ekstra Bladet.

Der gik kun få sekunder, før der fra siden kom en provokeret Brøndby-fan og slog Malthe til blods.

- Jeg tager mig til hovedet og tænker, at min næse nok er brækket og håber, det ikke er værre end det.

- Men da jeg så kommer ud fra stadion, føler jeg på mit ene øje, der sådan bevæger sig mærkeligt, når jeg trykker på det. Herefter tager jeg på Rigshospitalet, siger Malthe på 23 år, der til dagligt studerer på CBS.

Vi er de fans der stormer vores egne kontrollører og slår vores egne fans ned - hold kæft hvor er i idioter! Tak for det, og heldigvis slog du som en kælling pic.twitter.com/mew8K7wfZ0 — Malthe Barrett (@barrett_cph) May 17, 2019

Malthe fik at vide på Rigshospitalet, at han havde fået en fraktur på det ene øje, som er et brud på kraniet. Efterfølgende har Malthe delt sin frustration over oplevelsen på sin Twitter profil.

Generelt var der megen uro efter pokalfinalen. Der blev blandt andet kastet med romerlys mod FCM-tilhængerne, der svarede tilbage ved at kaste pyroteknikken retur.

Her stod politiet klar med knipler for at holde Brøndby-fans fra hegnet ind mod FCM-fans. Foto: Lars Poulsen

Også hegnet ind til FC Midtjyllands fans blev forsøgt nedlagt af frustrerede Brøndby-fans.

- Jeg er kommet hos Brøndby, siden jeg var otte år. Det bliver omtalt mere og mere, hvordan der opstår vold under kampene. Man glemmer lidt alle de gode ting, der er ved at se fodbold.

- Jeg synes, det er fedt med pyro, men det er ikke sjovt, når folk begynder at skyde romerlys efter hinanden. Og når man som ung mand får et par på hovedet, siger Malthe, der fortsat har tænkt sig at komme til Brøndbys kampe på trods af volden.

Ekstra Bladet har været i kontakt Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz, der har følgende kommentar:

- Episoder som den, Malthe har oplevet, hører ingen steder hjemme, hverken på et stadion eller andre steder i samfundet. Vi er i gang med at evaluere pokalfinalen, og vi opfordrer som altid folk til at tage kontakt til os, hvis de har haft dårlige oplevelser.

- Hvis de enkelte personer kan identificeres, så vil vi uddele karantæner, ligesom myndighederne vil blive involveret, siger Christian Schultz.

Når Malthe tænker tilbage på situationen fredag, kan han godt se, at han kunne have handlet anderledes.

- Jeg kan godt se, at det var en af dem, jeg ikke skulle have svaret igen.

Mandag aften mødes Brøndby og FC Midtjylland igen. Denne gang i Superligaen og på Brøndby Stadion.

