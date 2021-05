Mandag kan det eksplodere: Ekspert er bekymret over guldfest

Der er lagt op til et brag af en guldfest i Brøndby på mandag, hvor byens fodboldklub kan vinde Superligaen for første gang i 16 år.

Natten til fredag fik man en forsmag på, hvordan festlighederne kommer til at se ud den københavnske vestegn, da en stor gruppe vilde fans tog imod spillerne, der vendte triumferende hjem fra en vital sejr i Aarhus.

Men sådanne scener kan skabe øget smittespredning i kommunen, der i skrivende stund har landets syvende højeste incidenstal, advarer ekspert.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Brøndby-fans var natten til fredag mødt talstærkt op foran Brøndby Stadion efter udesejren over AGF. Foto: Kenneth Meyer

Seneste incidenstal fra kommunen viser nemlig, at der er 155 smittede ud af 100.000 borgere i Brøndby Kommune. Derfor er en stor folkefest ikke en god idé, da det kan betyde en stor stigning i antallet af smittede.

Det mener professor og virolog ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen:

- Det er klart, at jeg tænker på, om det kan blive et supersprederevent. Selvom vi er i en god situation smittemæssigt set, er vi jo stadig sårbare. Det kan vi bare kigge over på den anden side af Sundet for at se. Her slås svenskerne med problemer på hospitalerne.

- Derfor er det ikke tiden til at sætte de her store fejringer i værk. De egentlige festivaler er jo også aflyst, siger han til Ekstra Bladet.

Allan Randrup Thomsen mener, at eventuelle fejringer på Vestegnen skal nøje koordineres mellem forskellige parter.

- Klubben, deres fanorganisationer og kommunen skal sætte sig sammen og i fællesskab finde en måde at organisere det her på.

- Så skal klubben holde de aftaler, der er indgået. Når det er muligt at gå til fodboldkampe, skyldes det jo et kompromis mellem, hvad man gerne ville opnå rent smittemæssigt, og at vi skal have et normalt liv. Derfor er det også særdeles vigtigt, at klubberne overholder de aftaler, der er indgået.

Ekstra Bladet har forsøger at få en kommentar fra Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund. Brøndby bliver mestre, hvis de slår FC Nordsjælland i den sidste kamp på hjemmebane.