- Manden latterliggør jo sig selv

- Mit råd er, at han bør droppe Twitter, Instagram, Facebook og hvor han ellers har konti, og så nøjes med at lade andre styre butikken til daglig. Det ville tjene Brøndby bedre end en 14-årig knægt fra Brøndby Strand, der har travlt med at please sine kammerater.

- Det er lidt grinagtigt. Man kan jo ikke engang hidse sig op over det, for man synes jo, at manden latterliggør sig selv.

Niels-Christian Holmstrøms svar på tv-vært Mette Cornelius’ spørgsmål om Brøndbys storaktionær Jan Bech Andersens Instagram-kritik af FCK søndag var roligt, afbalanceret, nøgternt og bidende sarkastisk, som kun Holmstrøm kan levere det.

Den tidligere landsholdsspiller, træner, sportsdirektør og bestyrelsesmedlem i FC København gav med andre ord ikke en tøddel for Jan Bechs bidske kommentar, der var faldet i forbindelse med derbyet i Parken.

På Instagram havde Jan Bech skrevet: 'Sikkert er vi ALDRIG kommer til at stå på en ølkasse og bede staten om flere penge mens man bruger et ikke ubetydeligt to-cifret beløb på en 32 årig øst europæer - punktum!'.

Han henviste med al tydelighed to Parken-formand Bo Rygaard, der i august efterlyste økonomisk hjælp fra politisk hold til oplevelsesindustrien. Nogenlunde samtidig valgte FCK at købe Kamil Wilczek fri af dennes kontrakt med tyrkiske Göztepe, hvor han aldrig havde slået til.

Holmstrøm sender endnu en stikpille til Jan Bech i tv-indslaget og minder om, at Jan Bech ikke har den store forstand på de sociale medier med tydelig reference til Oskar-sagen for år tilbage.

Og så bliver han i øvrigt bakket op af AaB’s mangeårig sportsdirektør Lynge Jacobsen i indslaget.

- Jeg er glad for, at jeg ikke bruger de sociale medier, for så hælder jeg ikke sådan noget vås ud, siger han.

Du kan se det fem minutter-lange indslag over artiklen.

