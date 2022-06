Mange klubber i folden: Her er Brøndbys nye medejer

David Blitzer er nu en af favoritterne til at blive medejer i Brøndby på vegne af et investeringsselskab. Men hvem er den amerikanske forretningsmand, der også investerer i mange andre klubber?

Som Ekstra Bladet tidligere kunne fortælle, er det den amerikanske forretningsmand David Blitzer, der på vegne af investeringsselskabet Blackstone er i favoritfeltet til at blive investor i Brøndby.

Navnet virker måske ikke bekendt, men han er ikke hvem som helst.

De seneste år har man nemlig set ham på bonede trægulve, frodige græsplæner og i store is-arenaer.

David Blitzer har ifølge boardroom.tv fuldt eller delvist ejerskab i klubber som ishockeyklubben New Jersey Devils, basketballklubben Philadelphia 76ers og fodboldklubben Crystal Palace.

Men lad os først og fremmest dykke ned i David Blitzers spæde år i karrieren.

Med en afsluttende eksamen fra business-skolen hos University of Pennsylvania blev han kort tid efter en del af Blackstone.

Blackstone, der er en af verdens førende udbydere af investeringsløsninger i forbindelse med opkøb af virksomheder.

Her havde han en stor andel i at etablere Blackstones europæiske afdeling, hvilket betød, at han tilbragte ti år i England fra 2001-2010, hvor hans passion for fodbold også fik lov til at udfolde sig.

Klubejer i Brøndby, Jan Bech Andersen, er snart ved at være ved målstregen i jagten på en medinvestor. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

I dag er han i spidsen for Blackstones globale gruppe af taktiske muligheder (Blackstone's Tactical Opportunities group). Her bliver der investeret inden for et væld af industrier fra hele verden.

I 2011 købte han basketballklubben Philadelphia 76ers sammen med medgrundlæggeren af Apollo Global Management, Joshua Harris. De to har sammen stiftet firmaet Harris Blitzer Sports & Entertainment.

Samme duo ejer en del af Premier League-klubben Crystal Palace.

Den 52-årige forretningsmand er angiveligt også interesseret i at investere i flere fodboldklubber. Senest blev han medejer af MLS-klubben Real Salt Lake i år.

Det stemmer også meget godt overens med, at danske Brøndby nu står til at få David Blitzer ind i klubben med Blackstone i ryggen.

Intet er dog afgjort endnu.

