Markant udmelding: BIF nedjusterer med 15 mio.

Brøndby IF er kun lige røget ud af Europa, og nu melder man til Fondsbørsen, at man må nedjustere sine forventninger.

Klubben fra den københavnske Vestegn havde oprindeligt forventet et resultat på mellem plus 15 og minus 15 millioner kroner. Det er nu nedjusteret til mellem minus 10 og minus 30 millioner kroner i 2022.

Nedjusteringen kommer, efter man har glippet et europæisk gruppespil i Conference League, som havde sikret klubben omkring 20 millioner kroner.

Men efter straffesparkskonkurrence var det altså FC Basel, der tog pladsen i Conference League-playoffrunden, og i stedet må BIF nedjustere, fordi man fortsat har i sinde at styrke det sportslige. Forstået på den måde, at man har i sinde at forstærke førsteholdet.

BIF og fodbolddirektør Carsten V. Jensen har små tre uger til at forstærke holdet, inden transfervinduet lukker.