Markant udvikling overrasker Brøndby-chef

Niels Frederiksen er overrasket over, at Mathias Kvistgaarden allerede har scoret fem mål og er på vej til sit gennembrud efter blot få måneder

Da Niels Frederiksen skulle finde den nye forårsmålsluger efter salget af topscorer Mikael Uhre, havde han ikke forventet, at unge Mathias Kvistgaarden skulle indtage den rolle.

Det kommer faktisk fuldstændig bag på Brøndbys cheftræner.

Mathias Kvistgaarden scorede for første gang foran Sydsiden. Han lavede en flikflak i glæde over målet. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

- Jeg havde ikke set det komme så stærkt med Mathias. Han har taget de skridt meget hurtigt, og jeg tager hatten af for ham, siger Niels Frederiksen om sin nye topscorer.

Kvistgaarden har scoret fem forårstræffere og slutter derfor efter Mikael Uhre på topscorerlisten blandt Brøndbys spillere.

På få måneder har han skudt sig ind som Brøndbys klare førstevalg i angrebet.

- Han har gjort det markant bedre, end jeg havde håbet på og forventet. Det er en stor overraskelse, han allerede har scoret fem mål, erkender Niels Frederiksen og slår fast:

- Mathias arbejder stenhårdt, er svær at spille overfor og så har han gode afslutningsfærdigheder og et godt hovedspil, roser cheftræneren.

Mathias Kvistgaarden har leveret stærkt for Brøndby de seneste to måneder. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Mathias Kvistgaarden er glad for den udvikling, han har gennemgået over de seneste måneder, hvor han pludselig står som den angriber, der er første mand på holdkortet.

- Jeg er personligt glad for det her forår, hvor jeg har lavet nogle mål og er kommet tættere på holdet.

- Jeg ved, hvor hurtigt man kan ryge ud på bænken, hvis man ikke præsterer. Mit job er at sparke den i kassen, og det gjorde jeg to gange mod Silkeborg, siger Mathias Kvistgaarden, der for første gang fik scoret foran Sydsiden.

Nu skal Kvistgaarden og Brøndby-spillerne vente til torsdag med at se, om sæsonen er slut eller om de skal spille mod Viborg på søndag.

- Det er lidt mærkeligt, at nummer fire skal møde nummer syv om en plads i Europa. Men det er jo fodboldpolitik.

- Vi træner normalt som vi skal møde Viborg søndag om pladsen i Europa. Hvis Midtjylland vinder pokalen, kan vi gå på ferie fredag, siger Niels Frederiksen.