Martin Retov i coronakarantæne: Her er hans reaktion

Var du på Brøndby Stadion i weekenden og var i kontakt med Thomas Kahlenberg, så hører vi gerne fra dig på 1224@eb.dk

Thomas Kahlenberg er blevet ramt af coronavirus, og den tidligere landsholdsspiller var søndag til fodbold i Brøndby. Derfor er myndighederne nu i gang med at kortlægge, hvem der har været i kontakt med Kahlenberg, så man undgår, at smitten bliver spredt yderligere.

Det har blandt andet betydet, at 13 i Brøndby er blevet sendt i hjemmekarantæne, ligesom tre spillere i Lyngby er sendt i hjemmekarantæne.

En af dem, der er hjemme nu, er Brøndbys assistenttræner Martin Retov.

Tipsbladet.dk har været i kontakt med ham, og han forklarer, hvordan situationen ser ud lige nu.

- Jeg har det godt på nuværende tidspunkt og følger de guidelines, jeg er blevet stille i sigte, skriver Martin Retov i en sms til tipsbladet.dk.

Udover Retov er Joel Kabongo sat i hjemmekarantæne, ligesom Ole Palmå også må arbejde fra sofaen.

Håbet er naturligvis, at de, der er i hjemmekaranæne, ikke er blevet smittet med sygdommen af Kahlenberg.

Var man søndag på stadion og i kontakt med Thomas Kahlenberg, kan man læse herunder, hvad man skal gøre.

Efterlyser fans

Myndighederne efterlyser nu de enkelte fans, der under Thomas Kahlenbergs besøg på Brøndby Stadion har været i direkte fysisk kontakt med Thomas Kahlenberg, herunder hans visit i Fanzonen, Michael Laudrup-Loungen og receptionen på Brøndby Stadion. Styrelsen for Patientsikkerhed skal kortlægge alle, der har været i direkte fysisk kontakt med Thomas Kahlenberg, for at forebygge, at flere får sygdommen.

Man skal kontakte Brøndby IF på tlf. 33367999, hvis man har haft følgende kontakt med Thomas Kahlenberg søndag 1. marts i og omkring Brøndby Stadion:

- håndtryk

- knus/kram

- siddet/stået sammen med ham i over 15 minutter på under to meters afstand

Brøndby IF vil indsamle kontaktinfo, som bliver videregivet til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed vil da hurtigst muligt kontakte alle på listen og foretage en vurdering af, om den pågældende skal i hjemmekarantæne.

Tæt kontakt indbefatter ikke, at man blot har passeret Thomas Kahlenberg på Brøndby Stadion. I det tilfælde skal man ikke ringe til Brøndby IF.

