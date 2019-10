Maxsø efter suveræn præstation: Det kan blive bedre endnu

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Andreas Maxsø var uheldig at lave selvmål, da Brøndby besejrede FCK. Bolden ramte ham i hovedet og snød fuldstændig Marvin Schwäbe, der var på vej i den anden retning.

På trods af uheldet fjernede det ikke indtrykket af en suveræn præstation af ham som lederen i Brøndbys nye tre mandsforsvar.

Maxsø spillede centralt med Hjörtur Hermannsson til højre og Sigurd Rosted til venstre. Den løsning virkede ganske fornuftig, fordi Brøndby i første omgang fik sat en prop i det store hul. Både Esbjerg og SønderjyskE skabte mange chancer mod dem i de seneste kampe.

Artiklen forsætter efter billedgalleri ...

- Den her sejr var en stor forløsning for os efter en svær periode. Nu handler det om, at vi bruger det her rygstød konstruktivt. Men jeg synes stadig, vi har mange ting at arbejde med, forklarer Andreas Maxsø og pointerer:

- Jeg synes ikke vi gør det godt nok med bolden. Her er der stadig plads til forbedringer. Men nu fik vi tre point, og det var trods alt det vigtigste, pointerer han.

Han var godt tilfreds med den måde FCK blev lukket ned på.

- Når en af os tre stoppere stødte frem, bakkede de andre op. Det fungerede rigtig godt. Vi var rigtig godt organiserede, men vi har stadig ting at arbejde med, pointerer han.

