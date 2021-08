Maxsø-salg gik i vasken: Venter på det rigtige tilbud

- Det eneste jeg kan forholde mig til er, at jeg er Brøndby-spiller, men kommer det rigtige tilbud, er jeg klar til at rejse, siger Andreas Maxsø

Skuffelsen over det kiksede skifte til FK Rostov har Andreas Maxsø allerede lagt bag sig.

Brøndby-kaptajnen ønsker på nuværende tidspunkt ikke at gå i dybden med det store skifte, der kollapsede i sidste uge. Et skifte, der ellers så ud til at falde i slag, men altså endte med et ’njet’ fra russerne.

Så efter halvanden uges selvtræning trådte Andreas Maxsø torsdag tilbage i rollen som Brøndby-spiller.

Andreas Maxsø var ikke påvirket af det mislykkede klubskifte. Han leverede en solid indsats, da Brøndby tabte 2-4 til FCK. Foto: Lars Poulsen.

- Der er ikke noget, der efterhånden kan overraske mig i fodboldens verden. Men som jeg tidligere har sagt, så skal vi være omstillingsparate som fodboldspiller, siger Andreas Maxsø med henvisning til den tur i rutschebanen, han har oplevet i løbet af de seneste to uger.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger faldt skiftet i vasken, fordi FK Rostov fik en ny træner, der ønskede en anden spiller. Og derfor blev Maxsø droppet, selv om aftalen ellers var i boks.

- Nu skal vi på med arbejdshandskerne. Nogle gange er du som hold inde i hårde perioder, hvor du skal kæmpe om pointene. Nu skal vi have en sejr, og den skal komme på fredag, siger han.

Andreas Maxsø er klar til at rejse ud, hvis det rigtige tilbud dukker op senere på måneden. Foto: Lars Poulsen.

- Er du med på fredag mod FC Nordsjælland?

- Det er jeg med 100 procent sikkerhed. Lige nu kan jeg kun forholde mig til, jeg er Brøndby-spiller. Det er lige dér mit fokus er, fastslår han.

- Forventer du at rejse fra Brøndby i sommerens transfervindue?

- Hvis det rigtige tilbud dukker op, så er jeg klar, siger Andreas Maxsø, der leverede en ganske solid indsats i Brøndby-forsvaret, selv om mestrene tabte og lukkede fire mål ind.