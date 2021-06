Medie: Anthony Jung er færdig i Brøndby

Anthony Jung ligner en færdig mand i Brøndby IF.

Ifølge Transfermarkt skal den 29-årige forsvarsspiller i dag til lægetjek i Werder Bremen, der i den forgangne sæson rykkede ud af Bundesligaen.

Anthony Jung har kontraktudløb i Brøndby IF ved udgangen af denne måned, og de blå-gule har arbejdet hårdt for at nå til enighed med tyskeren om en forlængelse. Det har altså ikke været muligt.

Da Anthony Jung nærmer sig udløb, får Brøndby ikke en transfersum for forsvarsspilleren.

Anthony Jung er noteret for 129 Superliga-kampe for Brøndby IF, som han skiftede til i 2017.