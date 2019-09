Medie: Brøndby henter dansk forsvarsprofil

Danske Andreas Maxsø blev kort inden transfervinduets lukning sat fri af sin tyske klub KFC Uerdingen.

Nu er han angiveligt klar til at tørne ud for Brøndby IF. Det skriver B.T.

Maxsø skulle kun være et lægetjek fra at kunne kalde sig Brøndby-spiller.

Den 25-årige midterforsvar har en fortid i Superligaen, da han var i FC Nordsjælland.

Siden har karrieren bragt ham til tyrkiske Osmanlispor og schweiziske FC Zürich.

Opdateres...