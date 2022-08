Medie: Brøndby køber Daniel Wass

Fansene får nok ham, de allerhelst vil have tilbage til Vestegnen.

Daniel Wass skifter hjem til Brøndby og skal fredag til lægetjek, skriver B.T.

Den danske landsholdsspiller og Brøndby har længe haft en hot flirt.

I vinter skiftede Wass dog Valencia ud med Atlético Madrid, men det blev blot til et halvt år i den spanske hovedstad.

Spanske Marca skrev torsdag aften, at den 33-årige dansker ikke deltog i Atléticos træning torsdag på grund af personlige årsager.

Han vil blive den helt store stjerne på Brøndby-mandskabet, der både mangler profiler og lederskikkelser.

Brøndby røg torsdag ud af Europa, da klubben tabte i straffesparkskonkurrence til Basel. Få minutter senere meldte Brøndby ud, at de nedjusterer forventningerne til årets resultat til niveauet - 30 mio. kr. til - 10 mio kr, da de vil 'styrke den sportslige sektor'.

Annonce:

Den vil blive styrket markant med tilgangen af den danske landsholdsstjerne.

Wass har kun spillet én officiel kamp for Atlético Madrid. I februar fik han debut på Camp Nou, men blev skadet kort inden slutfløjt, hvorefter Diego Simeone bad ham om at gå på banen igen. Det viste sig dog, at han havde forstuvet ledbåndet.

Han har senest spillet for Brøndby i 2011. Det er blevet til 99 kampe for de blå-gule, og han vil derfor formentlig snart runde de 100 kampe.

Kom med bag murene: Så vildt er Brøndby Stadion