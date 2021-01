Medie: Brøndby lurer på Celtic-spiller

Der har været godt gang i svingdøren i Brøndby IF indtil videre i dette transfervindue, og måske er de blå-gule ikke færdige endnu.

Ifølge mediet 90min.com har Brøndby IF forhørt sig om den 25-årige midtstopper Jack Hendry, der er tilknyttet den skotske storklub Celtic FC, men i denne sæson udlejet til KV Oostende i Belgien. Her skal han som udgangspunkt tilbringe resten af sæsonen.

Jack Hendry er imidlertid en ombejlet herre.

Mediet fortæller også om interesse fra Premier League-trioen Brighton, Wolverhampton og Aston Villa samt hollandske AZ Alkmaar og belgiske KRC Genk, og i det selskab har Brøndby formentlig kun en minimal chance for at trække det længste strå.

I landskamp mod Mexico i 2018. Foto: Rebecca Blackwell/Ritzau Scanpix

25-årige Jack Hendry har spillet tre landskampe for Skotland, og han har på trods af sin beskedne alder allerede tørnet ud for otte forskellige klubber. Den største af de otte klubber er uden tvivl Celtic FC, der altså fortsat ejer ham. Hendry har spillet 27 kampe for skotterne.

Brøndby IF råder lige nu over Andreas Maxsø, Sigurd Rosted, Anton Skipper, Joel Kabongo, Hjörtur Hermannsson og Anthony Jung til det centrale forsvar, men de to sidstnævnte har kontraktudløb til sommer, mens Kabongos aftale udløber ved årsskiftet, så der vil formentlig ske en udskiftning i Brøndbys bagerste kæde i løbet af 2021.

