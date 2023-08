Medie: Brøndby-spiller på vej væk

Brøndby-spilleren Simon Hedlund ser ud til at vende hjem til sin tidligere svenske klub Elfsborg

Simon Hedlund vender hjem.

I hvert fald, hvis man skal tro den svenske avis Aftonbladet. Avisen erfarer søndag, at det er Elfsborg, der er tæt på at hente Brøndbys offensivspiller.

Her er der tale om at vende hjem i ganske bogstavelig forstand, da det var her, Hedlund spillede sine første seniorminutter i karrieren.

Selvom Hedlund forlængede sin kontrakt med vestegnsklubben i marts måned, er han kommet ud i kulden og er overhalet af spillere som Mathias Kvistgaarden i Brøndby-angrebet.

Og nu har Brøndby netop også hentet japanske Yuito Suzuki til angrebspladserne, så konkurrencen er skærpet yderligere, og det er Hedlund altså ikke kommet mindre i klemme af.

Skal man tro Aftonbladet, bliver det ikke til flere jubelscener for Simon Hedlund i Brøndby-trøjen. Foto: Claus Bonnerup

Alt tyder på det

Som følge af den førnævnte kontraktforlængelse lå det ikke i kortene, at Hedlund skulle nogle som helst steder, men som Aftonbladet forstår det, tyder alt på, at han skifter til Elfsborg.

Den svenske klubs træner, Stefan Andreasson, har angiveligt forhandlet med Brøndby de seneste dage, og nu skulle man altså være tæt på en aftale.

Simon Hedlund spillede 130 kampe og lavede 24 mål og 25 assists for Elfsborg, indtil tyske Union Berlin i 2016 så sig lune på ham.

Hedlund spillede så to et halvt år i den tyske hovedstad, inden Brøndby fik fingrene i ham i vinteren 2019.

Og her har han spillet 159 kampe og har lavet 27 mål og 46 assists. Måske bliver det ikke til flere i denne omgang.

Vestegnsklubben er kommet skidt fra start og står med en række akutte udfordringer, hvis de skal leve op til ambitionen om at spille med om guldet - lige om lidt er løbet kørt for Jesper Sørensens mandskab. Læs en analyse af Brøndbys store slingrekurs lige her.

