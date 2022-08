Medie: Brøndby-transfer kollapset

Brøndby ser alligevel ikke ud til at løbe med den svenske angriber Sebastian Andersson. FC Kölns sportsdirektør siger, at Brøndby ikke kan blive enige med angriberen

Der manglede angiveligt blot et lægetjek, men Sebastian Anderssons skifte fra Bundesliga-klubben FC Köln til Brøndby lader til at være kollapset.

Oplysningen kommer fra FC Kölns sportsdirektør Thomas Kessler,

- Vi forventer Sebastian tilbage på anlægget på lørdag. Spiller og klub er ikke nået til enighed, siger han ifølge Sky.

Det er dog uvist, om handelen er helt død, eller om der er en reel chance for, at Brøndby kan nå til enighed med svenskeren senere.

Sky skriver dog at Sebastian Anderssons agent skal på jagt efter en ny klub til sin klient, da der ikke forventes spilletid i FC Köln i den kommende sæson. Det kan selvsagt også sende Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, på markedet for at finde den angriber, som både Niels Frederiksen og Brøndbys fans tørster efter.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var Brøndby nået til enighed med FC Köln om en pris omkring ti millioner danske kroner for den 31-årige angriber.

Sebastian Andersson har et år tilbage af sin nuværende aftale i Tyskland.