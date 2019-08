Medie: Bundesliga-nedrykker lurer på Brøndby-back

Hvis man forventede en tysk spillerflugt fra Brøndby i kølvandet på Alexander Zornigers fyring, har de profetier indtil videre vist sig at være helt forkerte. Marvin Schwäbe, Dominik Kaiser, Hany Mukhtar og Anthony Jung er fortsat i Brøndby.

Sidstnævntes navn er dog begyndt at florere i den tyske rygtemølle, og det er helt efter bogen, at der opstår flere og flere rygter i takt med, at transferdeadline nærmer sig.

Artiklen fortsætter under billedet...

Brøndby har ikke nogen oplagt afløser for Anthony Jung i truppen. Foto: Lars Poulsen.

Ifølge Kicker lurer Bundesliga-nedrykkerne fra Hannover 96 på Anthony Jung, der har spillet sig op i denne sæson efter en skidt periode mod slutningen af sidste sæson. Den tyske avis melder, at Hannover 96 for nogle uger siden kastede blikket på Brøndby-backen, men det førte ikke til noget. Anthony Jung kan dog igen blive et tema inden transfervinduets lukning.

Så er spørgsmålet naturligvis, om Brøndby vil sælge, og det vil de nok helst ikke. Dels har Anthony Jung leveret godkendte præstationer i denne sæson, og dels har Brøndby ikke en oplagt afløser i truppen. Et salg af Jung vil helt sikkert sende Carsten V. Jensen i marken efter en afløser. Og transferdeadline nærmer sig.

Anthony Jung har kontrakt med Brøndby frem til 2021.

