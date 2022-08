Medie: Han er Brøndbys nye bomber

Ifølge TV 3 Sport er Brøndby kun et lægetjek fra at hente den svenske angriber Sebastian Andersson i FC Köln

De tørster efter en angriber på Vestegnen, men nu skulle han være på plads.

TV 3 Sport mener at vide, at svenskeren Sebastian Andersson blot er et lægetjek fra at kunne kalde sig Brøndby-spiller.

Den 31-årige angriber er på kontrakt i Bundesliga-klubben FC Köln, hvor han har spillet i to sæsoner. Det er hidtil blevet til 44 kampe og otte mål i Bundesligaen for FC Köln, der faldt for svenskeren, da han scorede 12 mål for Union Berlin i en enkelt sæson.

Ifølge Transfermarkt betalte FC Köln små 50 millioner kroner for ham i 2020.

Den 190 centimeter høje angribers kontrakt med tyskerne står til at udløbe næste sommer, men det er uvist, om der er tale om en lejeaftale eller en mere permanent en af slagsen.

Sebastian Andersson meldes på vej til Brøndby. Foto: Kim Price/Ritzau Scanpix

Trods stor succes i Union Berlin og et voldsomt prisskilt, har Andersson dog aldrig fået rigtig gang i den i Köln. I den forgangne sæson blev det blot til tre mål i 26 kampe i den bedste tyske række.

Sæsonen forinden bød på fem scoringer, hvoraf to af dem blev scoret i nedrykningsplayoff.

Siden debuten i januar 2017 har han optrådt ni gange for det svenske landshold. Her er det blevet til tre scoringer.

Han har desuden en fortid i Kaiserslautern, Norrköping, Kalmar FF, Djurgården og Ängelholm.