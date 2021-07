Medie: Lindstrøm har skrevet under

Jesper Lindstrøm har ifølge tyske Sport1 skrevet under med Eintracht Frankfurt, hvorfor overgangen fra Brøndby snart kan offentliggøres

Tirsdag oplyste Brøndby, at klubben var i dialog om et salg af Jesper Lindstrøm.

Ekstra Bladet kunne samme dag beskrive, at der var tale om Bundesliga-mandskabet Eintracht Frankfurt, men at lægetjekket fortsat manglede, før Brøndby-darlingen kunne præsenteres.

Siden har der været stille omkring overgangen, men nu mener det tyske medie Sport1 at vide, at Lindstrøm har sat pen til papir og underskrevet aftalen.

Prisen for offensivspilleren menes at være 6,5 millioner euro (48 mio. kr.), og i Brøndby er forventningerne til årets resultat opjusteret gevaldigt.

Jesper Lindstrøm var en af de helst store Superliga-opleveler i den forgagne sæson. Foto: Claus Bonnerup

I en meddelelse til fondsbørsen oplyste klubben tirsdag, hvilken effekt den forventede overgang ville medføre på regnskabet.

Oprindelig lød froventningerne til årets resultat, at overskuddet ville lande på mellem 35-65 millioner kroner, men med afsæt i Lindstrøm-transferen er det tal nu opjusteret til 65-95 mlillioner kroner.

Jesper Lindstrøm scorede ti mål og assistede lige så mange i den forgangne Superliga-sæson.

Den 21-årige profil var dermed stærkt medvirkende til, at Brøndby lykkedes med at vinde guld for første gang i 16 år.