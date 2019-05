Medie: På blokken i Brøndby

Der går næppe lang tid, før vi ved, hvem der bliver ny cheftræner i Brøndby IF.

Sportsdirektør Ebbe Sand udtalte senest i weekenden, at der fortsat er dialog med et par kandidater, og to af de navne, der har været flittigst nævnt i Brøndby, er Kasper Hjulmand og Rosenborgs tidligere mestertræner Kåre Ingebrigtsen.

Tirsdag skriver Adresseavisen, at Kåre Ingebrigtsen stadig er på blokken i Brøndby IF, men der er også andre bejlere til nordmanden og en helt konkret én af slagsen fra Belgien.

Ingebrigtsen var i sidste uge på besøg i den belgiske klub KV Oostende, hvor han skal være blevet tilbudt jobbet som cheftræner.

Nordsjællandtræneren Kasper Hjulmand har også været i Brøndbys sigte. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Det tilbud tygger nordmanden lidt på i øjeblikket, mens han formentlig også har Brøndby IF i tankerne.

Mandag udtalte Brøndbys bestyrelsesformand Jan Bech Andersen, at klubben er blevet mere fleksibel i forhold til en skæringsdato på trænerjagten, som tidligere blev meldt som 1. maj.

- I forhold til trænersituationen nævnte jeg, at det ville være optimalt at have det på plads inden 1. maj, men ikke en endegyldig skæringsdato.

- Vi har fokus rettet mod næste kamp og de kommende uger, som bliver højintense - og parallelt arbejder vi målrettet med at finde den rigtige løsning på trænerposten. Lad mig slå fast, at vi har en fungerende træner, så intet er i princippet udelukket, sagde Jan Bech Andersen til tipsbladet.dk.

Martin Retov er i øjeblikket cheftræner i Brøndby IF.

Brøndby-boss om trænerjagt: - Vi må være realistiske