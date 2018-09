Medie: Succes-dansker kan afløse Troels Bech i Brøndby

Det kom som noget af en overraskelse, da Brøndby tidligere mandag offentliggjorde, at sportsdirektør Troels Bech har opsagt sin stilling og stopper i klubben ved årsskiftet. Han flytter ifølge til Italien, men hvad han skal arbejde med, er der ikke kommet noget frem om.

Dermed er klubben fra Vestegnen på udkig efter en afløser, der skal udfylde det store tomrum, Troels Bech efterlader.

Bech kom til Brøndby på et vigtigt tidspunkt og var med til at hæve overliggeren og sikre klubben en titel i form af DBU Pokalen for få måneder siden. Sammen med Alexander Zorniger har han hævet niveauet og kvaliteten af Brøndbys førstehold.

Nu bliver en af sportsdirektørens sidste opgaver at finde den mand, han skal give stafetten videre til, og Tipsbladet kan afsløre et af de navne, der figurerer på listen over kandidater til det snart ledige job.

Tipsbladet erfarer, at Mads Davidsen - der aktuelt er teknisk direktør i den kinesiske klub Shanghai SIPG - er et seriøst emne som afløser for Troels Bech i Brøndby.

Mads Davidsen er angiveligt et varmt navn til at afløse Troels Bech som sportsdirektør i Brøndby. Foto: Chandan Khanna / Ritzau Scanpix.

Når Bech den 31. december 2018 stopper i Brøndby, stopper Mads Davidsen samtidig som direktør i den kinesiske klub.

Det er to uger siden, at den 35-årige Mads Davidsen annoncerede, at han ville stoppe ved årsskiftet som direktør i Shanghai SIPG, så han altså vil være ledig, når Brøndby skal sætte en ny mand i sædet.

Davidsen har i forvejen en stærk forbindelse til klubben fra den københavnske vestegn.

Shanghai SIPG-direktøren startede i 2010 som assistent for Bent 'Turbo' Christensens U19-hold i Brøndby, som han senere selv overtog ansvaret for. I 2012 valgte han at tage et job som teknisk direktør på et akademi startet af Ebbe Sand.

Siden fulgte nogle år som assistenttræner for Sven-Göran Eriksson i Shanghai SIPG, inden han altså blev forfremmet til teknisk direktør i klubben. En rolle, som han altså vil have haft i to år, når han den 31. december 2018 stopper.

Med andre ord har Mads Davidsen været gennem en kæmpe udvikling de senere år og kan ende med at blive manden, der skal sikre, at Brøndby på det sportslige plan bliver ved med at udvike sig.

