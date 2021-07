Medie: Svensker skifter til Brøndby

Mens endnu en forsvarsspiller ser ud til at være solgt fra Brøndby i form af Andreas Maxsø. Nu ser det dog ud til, at midterforsvareren Rasmus Wikström er på vej til de danske mestre.

Det melder den svenske avis Aftonbladet.

- Efter Emil Holm til SønderjyskE og Eric Kahl til AGF, så kan Aftonbladet nu afsløre, at også Rasmus Wikström skifter til Danmark for at spille i Brøndby, skriver avisen.

- Wikström kommer, hvis ikke noget uforudset sker, til at forstærke Brøndby inden for kort tid, lyder det videre.

Den 20-årige spiller er ejet af IFK Göteborg, men er i øjeblikket på en lejeaftale iEskilstuna, som spiller i den næstbedste svenske række. Dog skulle han være en spiller, som snart kommer til at forstærke Brøndby-holdet.

Den nuværende kontrakt med IFK Göteborg og såmænd også lejeaftalen med Eskilstuna udløber i slutningen af november, men det nævnes ikke, hvorvidt der er tale om et skifte til den danske Superliga inden.

Baggrunden for udlejen til den næstbedste svenske række handler blandt andet om, at Wikström havde været igennem en skadespause på 11 måneder, hvorefter han tidligere i 2021 blev sendt ud.

Brøndby bliver ifølge Aftonbladet forstærket af en svensk forsvarer. Foto: Lars Poulsen

Så sent som søndag har Wikström været i kamp som indskifter for Eskilstuna i sejren mod Örgryte i den næstbedste svenske række.

I Brøndby har man sagt farvel til Anthony Jung, Hjörtur Hermannsson og givetvis snart Andreas Maxsø, og dermed er den vante tremandsbagkæde snart helt væk. Derudover er Marvin Schwábe også væk fra målet.

Ledelsen i den københavnske vestegnsklub med Carsten V. Jensen i spidsen har også nævnt planer om at forstærke sig. Aftonbladet har forsøgt Göteborg-sportschef Pontus Farnerud, men han er ikke vendt tilbage.