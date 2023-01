Medier: Brøndby tæt på ny spiller

Ifølge flere norske medier kan den norske kantspiller Håkon Evjen inden længe kalde sig for Brøndby-spiller

Nu ser der ud til at ske noget på Vestegnen.

Ifølge TV 2 Norge er Brøndby nemlig tæt på at hente den unge nordmand Håkon Evjen, der til daglig spiller i AZ Alkmaar.

Også den store norske avis VG melder, at 22-årige Evjen er på vej til Brøndby for at sætte sin underskrift på en kontrakt med Superliga-klubben.

Kantspilleren skiftede til den hollandske klub tilbage i januar 2020, efter han blev købt i Bodø/Glimt. Forinden var han blevet kåret til årets unge spiller i den bedste norske fodboldrække.

Siden har han dog døjet med at få spilletid, og nu det altså ud til, at spilletiden fremover kommer til at være i Superligaen.

Håkon Evjen er noteret for 67 kampe for AZ Alkmaar. Her er det blevet til syv scoringer og fem oplæg.

AZ Alkmaar betalte i sin tid omkring 18,6 millioner danske kroner for Evjen og tilknyttede ham på en kontrakt frem til sommeren 2024.

Evjen ser dermed ud til at blive den femte nordmand i Brøndby-truppen, der på nuværende tidspunkt også tæller Sebastian Sebulonsen, Henrik Heggheim, Ohi Omoijuanfo og Sigurd Rosted - sidstnævnte rygtes dog kraftigt til canadiske Toronto FC.