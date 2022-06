Melder sig i kampen om Maxsø

Andreas Maxsø påkalder sig interesse fra både Tyrkiet og Israel – det ligner efterhånden et klubskifte for Brøndby-anføreren

Han har været på vej væk flere gange, men nu bliver det efterhånden svært at tro, han også er Brøndby-spiller hele den kommende sæson.

Med et år igen af kontrakten er der lagt op til et klubskifte for Brøndbys anfører, Andreas Maxsø, i sommerens transfervindue.

Den 28-årige forsvarsspiller påkalder sig således interesse fra både tyrkisk og israelsk fodbold.

Konyaspor viser interesse for Brøndby-kaptajnen, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger er de israelske bronzevindere fra Maccabi Tel Aviv også med i kapløbet om hans underskrift.

Israelerne har netop forstærket sig med landsholdslegenden Eran Zahavi, der er vendt retur efter et ophold i PSV Eindhoven og derved signaleret store ambitioner for den kommende sæson.

Andreas Maxsø har været en vigtig spiller for Brøndby, siden han kom til klubben i sommeren 2019. Nu er det formentlig snart tidspunktet for at komme videre. Foto: Jens Dresling.

Maxsø har en frikøbsklausul i Brøndby, hvor han frit kan skifte klub, hvis en købende klub betaler 11 millioner kroner.

Det er ikke utænkeligt, at Brøndby – efter Maxsøs loyalitet gennem tre år – vil slippe anføreren for et lavere beløb.

Andreas Maxsø kom til Vestegnen i sommeren 2019, da han selv købte sig fri af aftalen med Bayer Uerdingen. Siden har det hele tiden været planen, at han skulle sælges igen.

Men føljetonen om Maxsøs fodboldfremtid har efterhånden været et gennemgående tema siden sidste sommer, hvor flere klubskifter undervejs er faldet til jorden.

Andreas Maxsø har været en af Brøndbys største profiler de seneste par sæsoner. Nu påkalder han sig igen interesse fra udenlandske klubber. Foto: Lars Poulsen.

Først var han tæt på russiske FK Rostov, men et trænerskifte i sidste øjeblik betød, at Andreas Maxsø blev droppet.

Siden dukkede franske Bordeaux op i januar, hvor alt tydede på, at Maxsø var parat til udfordringen, selvom det i foråret var en lejeaftale, og han skulle spille 10 af 14 forårskampe fra start for at udløse købsoptionen.

Bordeaux endte også med at droppe ham til sidst. I stedet hentede den kriseramte franske klub den tidligere Hobro-lejesvend, Anel Ahmedhodzic, i Malmö FF.

Bordeaux rykkede ud af den bedste franske liga og er siden blevet degraderet til den tredjebedste fodboldrække, fordi klubben er havnet i økonomisk kaos.