Mesterskab udløste kæmpe Brøndby-bonus

2021 blev et historisk godt år for Brøndby.

Klubben leverede det bedste regnskab nogensinde med et overskud på 83,4 mio. kr.

Den sportslige og økonomiske succes smitter også af på direktionen i Brøndby.

Både direktør Ole Palmå og fodbolddirektør Carsten V. Jensen har fået store økonomiske bonusser udbetalt som følge af det flotte regnskab.

De er aflønnet efter en model, hvor den største del er en fast grundløn, siden belønnes de ud fra en bonusordning i forhold til både økonomiske resultater og præstationerne på banen.

Carsten V. Jensen har formået at få vendt skuden i Brøndby. De flotte resultater på banen har udløst en bonus til ham i 2021 på hele 1,5 mio. kr. Foto: Lars Poulsen.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen fik i 2021 en fast grundløn på 2,8 mio. kr. Hertil udløste de sportslige resultater en bonus på 1,5 mio. kr.

Det udløste en samlet løn på 4,37 mio. kr. til fodbolddirektøren i 2021, fremgår det af Brøndbys årsregnskab.

Faktisk er det en lønfremgang fra 2020 på 1,97 mio. kr. til Carsten V. Jensen, der blev hentet til Brøndby i sommeren 2019 fra FC Nordsjælland.

Siden sin ankomst har han stået i spidsen for den turnarround, som er sket på Vestegnen, hvor Brøndby i langt højere grad satser på egenproducerede spillere. Det har givet bonus med salgene af Jesper Lindstrøm og Morten Frendrup, der blev solgt for henholdsvis 52 mio. kr. til Frankfurt og 27,5 mio. kr. til Genoa.

Ole Palmå er blevet belønnet for Brøndbys flotte 2021 med en bonus på én mio. kr. Foto: Lars Poulsen.

For direktør Ole Palmå har i 2021 også været et godt år.

Han har haft en grundløn på 1,65 mio. kr., mens han i bonus er blevet belønnet med 1,0 mio. kr. Med 187.000 kr. i pension har direktøren samlet fået 2,86 mio. kr.

Det er lønfremgang i omegnen af 700.000 kr. for Palmå i 2021.

