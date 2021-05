Mesterskabs-eufori: Fans strømmer til

Madkasser, sutter, flag og naturligvis de blå-gule trøjer.

Ja, det var nærmest alt med klubbens logo på, som der blev købt i Brøndby-shoppen fredag.

Fans strømmede ind og ud, mens skydedørene ind til butikken konkurrerede med de ansatte om, hvem der havde mest at se til.

De arbejdende bag disken havde end ikke tid til interviews, men kunne melde om mere travlt end længe.

Der blev købt en sut til den nyfødte lillesøster, mens Kaj fik sig en ny Brøndby-kastet og favoritspilleren Jesper Lindstrøms autograf. Foto: Henning Hjorth

Lindstrøm er helten

Jan Olsen havde lille Kaj med i den travle shop.

- Kaj kunne godt tænke sig at komme ud og se, hvem det er, han holder med, og så har han en i familien, der er FCK-fan, så det var det rigtige tidspunkt.

Kaj havde netop fået Jesper Lindstrøms autograf, og stjernen tog den stolte fans opmærksomhed, da han skulle ind i shoppen.

Både Mikael Uhre og Lindstrøm var forbi for at handle - ligesom så mange af deres fans. Der blev da også tid til billeder med de to profiler.

Lene Lind er klar på 'fest og glade dage', hvis Brøndby vinder sit første mesterskab i 16 år. Foto: Henning Hjorth

Fest og glade dage

Brøndby-fan Lene Lind købt blandt andet et flag og ølglas. Hun ser frem til matchbolden mandag.

- Mange spillere har gjort det godt, men Maxsø er en solid klippe på det hold, og så har vi Uhre, der laver mål. Det er helt kanon. Hedlund er også god.

- Der skal bare være fest og glade dage. Vi skal herud uanset, hvordan det ender.

Den - måske - kommende mestertrøje bliver vist frem. Foto: Henning Hjorth

Tog sig råd til det

Kenneth Nielsen skulle have fingrene i hjemmebanetrøjen, inden den afgørende kamp.

- Jeg skal have guldttrøjen i år, inden de måske skifter igen, og så er det længe siden, jeg har købt en trøje.

- Og så har jeg købt et lille halsterklæde til min nyfødte søn, så har jeg faktisk heller ikke haft råd til det, men nu gør jeg mig råd til det.

- Vi vandt på udebane senest over Nordsjælland, så vi kan sagtens vinde igen over dem og så vinde guld i år, siger Brøndby-supporteren, der melder om mulig fest og hovedpine, hvis det skulle blive til et mesterskab på Vestegnen.

