Midt i krisen: Opløftende Brøndby-melding

Trods den verserende corona-krise er det ikke aktuelt at sende spillerne hjem eller bede dem om at gå ned i løn, fortæller Brøndby-ejer Jan Bech

Aktiemarkeder kollapser, hjælpepakker bliver sprøjtet ud i en lind strøm, fodbolden ligger bomstille uden indtægter – og så er det jo man tænker, at sådan en som klubejer og formand for Brøndby, Jan Bech Andersen, må ligge søvnløs om natten.

Men nej. Sådan er det ikke, forsikrer han. Personligt han ikke været ramt af corona-krisen, hverken på sundhed eller pengepungen og derfor ser han frem til torsdagens generalforsamling i Brøndby, der bliver en virtuel en af slagsen.

Brøndby er ellers en af de klubber, der har kæmpet benhårdt for at få økonomien til at hænge sammen, men det får ikke Jan Bech til at ryste på hånden.

Han er der fortsat for Brøndby, forsikrer han i dette mail-interview med Ekstra Bladet.

- Hvordan ser du corona-krisen ud fra dit perspektiv som forretningsmand og klubejer? Kan den få konsekvenser for dit engagement i Brøndby?

- Perspektiv er det rette ord. I disse tider er fodbold ligegyldigt: Folk er syge, går bort og vi er ved at løbe tør for hospitalssenge og livsvigtigt udstyr. Selv indenfor EU. Det er vigtigere end fodbold.

- Som hovedaktionær og formand i Brøndby er der naturligvis udfordringer og problemstillinger, ting der ændrer sig løbende.

- Vi er på lige fod med alle andre brancher i Danmark og resten af verdenen, så vi må kæmpe sammen, og i Danmark glæder vi os over, at politikerne har været proaktive, handlekraftige og taget nogle meget vigtige beslutninger på et absolut højkritisk tidspunkt.

- Jeg må også sige, at det varmer utroligt meget at få mails fra fans, der spørger, hvordan de kan støtte klubben i denne tid. Det er tydeligt, at klubben og fodbold betyder rigtigt meget for rigtig mange - og at der er et savn, men også et håb at holde sig til i disse tider.

- Som forretningsmand er min hovedbeskæftigelse shipping indenfor transport af olie, og lige nu er vi begunstiget af en lav oliepris som bl.a. betyder, at der lagres olie på skibe, hvilket er meget positivt for vores indtjening. Men det er dog svært at glæde sig over med det store verdensbillede in mente, skriver Jan Bach, der dog slå fast:

- Corona-krisen får ingenlunde konsekvenser for mit engagement - tværtimod.

Brøndby har haft et omtumlet 2019 med store underskud, træner. sportschef-fyring. Foto: Philip Davali

- Forventer du Brøndby bliver presset på likviditeten her i nærmeste fremtid?

- Alle virksomheder er jo presset på et eller andet niveau lige nu. Her går vi naturligvis ikke fri.

Men vi har taget de nødvendige forholdsregler. Vi har gjort brug af de hjælpepakker, regeringen tilbyder og hjemsendt folk på lige fod med andre Superliga klubber.

- I har en kassekredit på 10 mio. kr., Forventer du, at I gør brug af den her i den specielle tid?

- Vi vender alle muligheder i denne svære situation.

- Kan det blive en mulighed at bede spillerne om at gå eks. 10 procent ned i løn?

- Det er ikke aktuelt lige nu.

- I har ikke sendt spilleren hjem. Kan det blive aktuelt?

- Det er heller ikke aktuelt lige nu.

- Får corona-krisen nogen indflydelse på jeres transferplaner i sommer?

- Nej, ikke umiddelbart. Der kan måske opstå nogle lukrative muligheder som følge af corona-krisen. Dem skal vi være klar til at forfølge.

- Du har stillet en garanti til Brøndby til og med 30. september 2021. Det handler om ca. 20 mio. kr. i garanti. Kan det beløb ændre sig på baggrund af corona-krisen? Eller kan datoen ændres?

- Det er ikke noget, der er blevet drøftet.

- Når du kigger ud på den anden side, tror du så fodboldverdenen ser anderledes ud – lavere spillerlønninger og mere påpasselighed fra klubbernes side?

- Jeg tror, hele verden ser anderledes ud efter Corona. Dette vil få vidtrækkende konsekvenser i samfundet og dermed økonomien – og selvfølgelig også i fodboldverdenen.

- Der er sat mange hjælpepakker fra regeringer og centralbanker i søen. Men vi står stadig i en uvirkelig og usikker situation, hvor ingen reelt ved, hvad der sker i morgen - deraf også at ingen kender størrelsen på den regning, der skal betales og de øvrige omkostninger, der følger med.

- Derfor er påpasselighed og forsigtighed helt naturligt - både på forretnings niveau, men så sandelig også på det personlige plan.

- Lad os bede til, at coronavirus kommer under kontrol så hurtigt som muligt, skriver Jan Bech.

