Midt i krisetid: Brøndby-fans i kampvalg

Der bliver kampvalg med to kandidater til selskabets bestyrelse - de ventes at stille op til debatmøde i Brøndby Hallen, hvor Brøndby fans skal se om de kan komme overens om de mange uenigheder

Der er splittelse i fankulturen på Vestegnen.

Der er de loyale gule og blå fans, og så er der de orange og dem, der ønsker de nye ejere, Global Football Holdings, hen, hvor pebret gror.

Fanafdelingen i Brøndby kalder nu til samling for alle Brøndby fans på et møde i Brøndby Hallen.

- Vi holder et debatmøde 29. januar for at samle alle med Brøndby i hjertet. Vi vil gerne skabe et rum for det brede fællesskab. Derfor håber vi mange møder frem, siger Lars B. Petersen, formand for Fanafdelingen.

Brøndbys fans skal samles til stormøde i Brøndby Hallen 29. januar. De skal se om de kan få lavet en værdiaftale, hvor de nye ejere, Global Football Holdings, forpligter sig i forhold til et fremtidigt samarbejde. Foto: Jens Dresling.

Annonce:

Den sidste måned af efteråret sluttede med en stærk opposition til ejerskiftet i Brøndby. Til den sidste hjemmekamp mod Viborg mødte en bevægelse, der kalder sig ’Familien Brøndby – bevar Brøndby IF’, op i orangetrøjer og viste utilfredsheden med ejerskiftet på Vestegnen.

Splittelsen blandt fansene har også ført til, at Claus Bjørn Billehøj får en modkandidat til posten som fanrepræsentant i det professionelle selskabs bestyrelse, når der er generalforsamling 30. marts.

31. december var der frist for anmeldelse af kandidater. Én kandidat udover Claus Bjørn Billehøj har meldt sig hos fanafdelingen, men navnet er endnu ikke offentliggjort.

Mediano meldte den tidligere formand for Fanafdelingen Lasse Bauer som ’den hemmelige kandidat’. Det er også det navn, som Ekstra Bladets oplysninger peger imod.

Til den sidste hjemmekamp i efteråret mødte en række Brøndby fans op i orange for at markere deres utilfredshed med ejerskiftet på vestegnen. Foto: Lars Poulsen.

Lasse Bauer har dog ikke ønsket at udtale sig på nuværende tidspunkt.

- Det er vores plan senest 29. januar at offentliggøre, hvem der stiller op som modkandidat til Claus Bjørn Billehøj som fanrepræsentant til A/S-bestyrelsen.

- Det giver god mening, at vi på vores debatmøde ved, hvem de to kandidater er, så vi også får mulighed for at høre, hvad de står for, siger Lars B. Petersen.

Fanafdelingen arbejder på at lave en aftale med Brøndby IF efter ejerskiftet til Global Football Holdings.

Annonce:

- Vores mål er at lave en værdiaftale med Brøndby IF (læs Global Football Holdings, red.) forudsat begge parter kan se sig i aftalen, og hvor vi gerne vil have noget målbart og bindende ind i aftalen, så det hele ikke blot bliver en hensigtserklæring. Det vil vi gerne have forhandlet på plads snarest muligt, siger Lars B. Petersen.

Brøndbys fans er dybt splittede, efter GFH har købt aktiemajoriteten i klubben. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

- Selvfølgelig bliver det udfordrende at lave en værdiaftale, fordi der er mange modstridende ønsker blandt fansene. Men vi i Fanafdelingen håber, at vi kan forene alle fans og få en aftale forhandlet på plads, uddyber Aske Stentoft, der er kasserer i Fanafdelingen.

- Personligt er jeg for en værdiaftale, men det afhænger naturligvis også af, hvad der kommer til at stå i aftalen.

- Men det er også mit indtryk, at der er fans, som er direkte modstandere af at lave en værdiaftale med Brøndby IF (læs GFH, red.), siger Lars B. Petersen.