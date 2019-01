Midtbanespiller færdig i Brøndby

Han har fået fri til at lede efter en ny klub og har således ikke været med Brøndby IF på træningslejr, og nu har den søgen efter en ny arbejdsgiver båret frugt.

På sin hjemmeside skriver den slovakiske klub MFK Skalica, at klubben har hentet midtbanespilleren Filip Blazek i Brøndby IF.

Han har fået en aftale med klubben frem til sommer, men om der er tale om en lejeaftale, fri transfer eller et køb melder klubben ikke noget om. Det fremgår dog af Transfermarkt, at der er tale om en lejeaftale. Når den lejeaftale er forbi, udløber Blazeks aftale med Brøndby også.

Midtbanespilleren fik aldrig sat sig på en plads på Brøndbys hold, efter han skftede til klubben i sommeren 2017 fra FK Senica.

Filip Blazek fylder 21 år om halvanden måned, og nu får han altså muligheden for at vise sig frem i Slovakiet, inden han til sommer skal tage en beslutning om, hvor han skal spille fremadrettet.

MFK Skalica ligger nummer tre i den næstbedste række i Slovakiet.

Brøndby IF har på nuværende tidspunkt ikke meldt noget ud om aftalen, men af billedet og teksten på den slovakiske hjemmeside, er aftalen på plads.

Det blev til bare en enkelt Superliga-kamp for Brøndby for Blazek, der har prøvetrænet hos FC Nitra i den her måned.

