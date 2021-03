- Mikrofoner i væggene i Brøndby

Per Rud forklarer, at han i sin tid ikke turde lyve om Emil Larsens kollapsede skifte og derfor kørte ham under bussen

- Der mangler kun et lægetjek.

Den sætning har fodboldfans hørt tusindvis af gange, og når det sker, så regner alle med, at skiftet er på plads.

Tilbage i 2013 gik det dog galt, da Brøndby meldte ud, at de var enige med OB's landsholdsspiller Emil Larsen, og sportschef Per Rud efterfølgende måtte forklare, at spilleren havde dumpet lægetjekket.

Snart otte år efter erkender Rud, at han måske kunne have stukket en hvid løgn for ikke at give Larsens helbred et dårligt ry.

- Jeg havde en oplevelse af, at der var mikrofoner over alt i væggene derinde, så jeg var sikker på, at hvis jeg fandt på en undskyldning, så ville der tre minutter efter være en læge, der udtalte, at han havde dumpet, og så ville jeg se dum ud, siger Rud i podcasten Købmændenes klub.

- Jeg valgte at køre Emil Larsen ind under bussen, men med til historien er jo, at jeg havde aftalt med ham, at han ikke skulle sige et ord om det. Han stod så ude i lufthavnen og sagde, at han skulle til Brøndby. Han bad jo selv om, at det var kommet frem, for ellers var der ikke nogen, der havde vidst noget om det, siger Rud.

Emil Larsen peger på knæet efter mål mod Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Emil Larsen scorede senere på året mod netop Brøndby og pegede i sin jubelscene ned på det knæ, som holdt ham væk fra de blågule.

Et par år senere skiftede han til amerikanske Columbus Crew, men vendte hurtigt hjem til Lyngby, hvor han efter et år stoppede karrieren som 26-årig på grund af netop det skadede knæ.

Siden er Emil Larsen blevet scout i Lyngby, mens Per Rud er tilbage som sportschef i HB Køge.

