Million-dyrt farvel til Zorniger

Brøndby hænger på Alexander Zornigers løn frem til sommeren 2020. Det betyder, at tyskeren er 4,6 mio. efter sin fyring

Fyringen af Alexander Zorniger koster mange millioner på bundlinjen i regnskabet for Brøndby.

Det blev i sandhed et dyrt farvel til tyskeren, hvis fyring ender med at koste Brøndby i niveauet 4,6 mio. kr.

Det er kontraktforlængelsen fra december 2017, der er årsag til, at den nu forhenværende Brøndby-træner kan proppe millioner i lommen på vej ud ad døren på Vestegnen.

Den forlængelse betød nemlig, at parterne var enige om, at aftalen for begge parter var uopsigelig i kontraktperioden frem til 30. juni 2020.

Sådan var den første kontrakt, han fik på Vestegnen, langtfra. Her blev Alexander Zorniger ansat på en uopsigelig aftale i to år. Siden overgik aftalen til en funktionæraftale, som kunne opsiges af begge parter med få måneders kompensation.

Men den flotte andenplads i første sæson og det gode efterår i 2017, hvor Brøndby spillede sprudlende fodbold, sikrede ham den gode og uopsigelige kontrakt. 'Belønningen' kommer nu efter fyringen.

Alexander Zorniger har en årsløn på 3,5 mio. kr. i Brøndby. Dertil mangler han fire måneders løn i denne sæson, hvilket giver 1,1 mio. kr. Derved lander hans tilgodehavende fra Brøndby i omegnen af 4,6 mio. kr.

- Zorniger sagde farvel med stil. Den måde han har valgt at sige farvel på, viser, at han er meget professionel, siger Ebbe Sand, der stod ved siden af, da den nu forhenværende Brøndby-træner tog afsked med klubben på et pressemøde mandag.

- Vi må erkende, at resultaterne er udeblevet i en længere periode. Vi mener, at spillermaterialet og potentialet i truppen er til mere, end vi har fået af point. Derfor har vi truffet beslutningen om at udskifte Zorniger nu, forklarer Ebbe Sand.

De er favoritter som Zornigers afløsere

Se også: Brøndby har fyret sin cheftræner