Millioner til Brøndby: Så meget får de for Kaiser

Brøndby fik 3,8 mio. kr. for Dominik Kaiser og sparer samtidig lønnen i foråret. Wilczek er næste mand på affyringsrampen

Med udsigt til et minus i omegnen af 80 mio. kr. skal fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, spare lønkroner. Mange lønkroner.

2020 vil også give et stort minus på bundlinjen i Brøndby, men der er tydelige tegn på, at CV mener det alvorligt med at bringe forretningen i balance hurtigst muligt, selv om det har sportslige konsekvenser.

Det første alvorlige indhug skete i weekenden, da Brøndby solgte Dominik Kaiser.

Sportsligt var det et bittert salg for forårsudsigterne og top-6 mulighederne, fordi tyskeren har været en markant profil på Brøndby-mandskabet og samtidig scoret ti mål i efteråret.

Men ud fra et økonomisk perspektiv har fodbolddirektøren lavet en meget fornuftig handel.

Dominik Kaiser kom gratis i sommeren 2018. Og ifølge Ekstra Bladets oplysninger fik Carsten V. Jensen 3,8 mio. kr. af Hannover 96 for midtbanespilleren, der er på vej mod 32 år. Og udsigten var alligevel, at han ville forlade Vestegnen kvit og frit til sommer.

Med 3,8 mio. kr. i kassen sparer Brøndby også lønkroner i foråret. Her er besparelsen i niveauet 2,2 mio. kr.

Så et farvel til Dominik Kaiser har betydning med hele seks mio. kr. på bundlinjen for Brøndby.

Kamil Wilczek og Dominik Kaiser (yderst tv) jubler sammen med de øvrige holdkammerater. Kaiser er væk og Kamil Wilczek kan sagtens forsvinde fra Brøndby her i januar, hvor fodbolddirektør Carsten V. Jensen har sagt, han har aftjent sin værnepligt. Foto: Jens Dresling, Polfoto.

Wilczek næste mand

Kamil Wilczek, anføreren og topscoreren med 17 efterårstræffere, kan meget vel blive næste mand på affyringsrampen i Brøndby. Aktuelt kædes han sammen med et skifte til den tyrkiske midterklub Göztepe.

Carsten V. Jensen har lagt op til et salg. Det var i hvert fald de klare signaler, han sendte, da truppen mødte ind til årets første træning her i januar.

Hele fodbold-Europa er blevet bekendt med, at der går en erfaren målfarlig polak rundt i Brøndby. En mand, der har aftjent sin værnepligt.

Hvis Brøndby som ventet sælger Kamil Wilczek senere i transfervinduet, har de blågule sagt farvel til 73 procent af målene fra efteråret.

Kamil Wilczek scorede 17 mål, mens Dominik Kaiser blev noteret for ti træffere. De to alene stod altså for 27 af Brøndbys 37 efterårs-træffere.

Der venter cheftræner Niels Frederiksen en stor udfordring med at finde de mange mål, når Kamil Wilczek er solgt.

I efteråret lejede Brøndby Samuel Mraz i Empoli for hele sæsonen. Klubben har en købsoption og kan købe ham fri for fem mio. kr. Det bliver ham, der skal gribe chancen og score målene.

Derudover er Mikael Uhre, Ante Erceg og Andreas Bruus en del af angriberne i Brøndby. Hverken Erceg eller Bruus har en fremtid på Vestegnen.

Kamil Wilczek er til salg, mens Dominik Kaiser allerede er solgt. De to scorede 27 af 37 Brøndby-mål i efteråret. Foto: Lars Poulsen

