Millioner til Brøndby: Sælger profil til Argentina

Blas Riveros har været en del af Brøndby IF siden 2020, men nu er ægteskabet snart et overstået kapitel.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger sælger Superliga-klubben nemlig den 25-årige back til Talleres de Córdoba i Argentina.

Og han vinker meget snart farvel til Danmark og Vestegnen. Blas Riveros sætter sig allerede på et fly torsdag for at tage til Argentina.

Her skal han underskrive kontrakten og gennemgå det obligatoriske lægetjek.

Som Ekstra Bladet forstår betaler Talleres de Córdoba i omegnen af 5,5 millioner danske kroner for Blas Riveros.

Han tager efter planen til Argentina torsdag. Foto: Kenneth Meyer

Dermed tjener Carsten V. Jensen og kompagni lidt mønter på fodboldspilleren fra Paraguay.

Journalisten Johnny Gonzalez var den første til at skrive om, at Blas Riveros var på vej væk fra Brøndby. Det gjorde han på det sociale medie X.

Tilbage i 2020 betalte Brøndby i omegnen af en halv million kroner for Blas Riveros.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Her hentede klubben fra Vestegnen manden fra den bagerste kæde i FC Basel i Schweiz.

Og hvis det skulle lykkes Blas Riveros at spille sig på holdet i Talleres de Córdoba, kan han se frem til at spille med om de sjove placeringer.

I skrivende stund er Talleres de Córdoba således placeret som nummer to i Argentinas bedste fodboldrække - kun overgået af River Plate.