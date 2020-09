Millionhandel med Brøndby: - En stor transfer

AaB's millionkup: Genvej til kæmpesalg

Om Tobias Børkeeiet var den sidste transfer fra den gamle æra eller den første i den nye i Brøndby er lidt svært at sige.

På den ene side var han det dyreste indkøb i sommeren 2019 med en transfer til otte millioner kroner, hvilket ikke er et transferniveau, Brøndby har været oppe på siden, men på den anden side passer han ind i den aktuelle strategi om at satse ungt, for han var kun lige blevet 20 år, da han skiftede fra Stabæk. Og så blev han købt af Ebbe Sand få dage før, at Carsten V. Jensen blev ansat som fodbolddirektør.

Uanset hvad har sportschefen i AaB, Inge André Olsen, i hvert fald fulgt med i, hvordan det er gået Tobias Børkeeiet, for han var nemlig sportschef i Stabæk i sommeren 2019 og var derfor manden, der forhandlede med Ebbe Sand om transferen af den unge midtbanemand.

- Det var jo en stor transfer mellem to skandinaviske lande, men Tobias er også en fantastisk fodboldspiller i forhold til at se og tænke hurtigt, siger Inge André Olsen til tipsbladet.dk og fortsætter:

- Han kan se afleveringer og alternativer, som ikke ret mange kan se, så han kan skabe flow i spillet. Og han er en ung spiller, der også har noget størrelse. Han er en meget smart og klog fodboldspiller, så med det blik for afleveringerne er han en dyb sekser, hvorfra han kan sætte spillet op og styre tempoet i kampene.

- Men han er også en ung spiller, så han har masser, han skal udvikle. Og når han går fra en klub som Stabæk, hvor der var mange mennesker, der arbejdede med ham individuelt hver dag, og så kommer til en storklub som Brøndby, så ved jeg jo ikke, om Brøndby har tid til at lave det arbejde. Eller tænker de, at nu har han været ude, så nej, vi har en ny til pladsen, så væk med ham. Det ved jeg ikke.

Tobias Børkeeiet mod FCK. Fotos: Jens Dresling

Tobias Børkeeiet har været skadet i langt størstedelen af den tid, han har været i Brøndby IF, men nu er han kampklar igen, og Inge André Olsen er sikker på, at den 21-årige midtbanespiller kan udvikle sig til noget stort.

- Hvis man arbejder med ham, bliver han en fantastisk fodboldspiller, men han forlod Stabæk som 20-årig, så han skulle jo bruge de næste to år på at få erfaring og spilletid og flytte sig videre, siger Inge André Olsen om midtbanemanden, der meget hurtigt løb ind i en hofteskade, der kostede ham et år på sidelinjen i Brøndby:

- Jeg ved ikke, hvordan han blev behandlet medicinsk i Brøndby, men før jeg kom til Aalborg, var han jo til genoptræning hos i Stabæk, efter han blev opereret i Norge, og der fik han i hvert fald en vældig god behandling og følte, at han var på rette vej. Og nu ser vi også, at han er tilbage i Brøndby-truppen.

- Spørgsmålet er så, hvor meget det har kostet ham at være et år ude, men det er en talentfuld spiller, der arbejder hårdt, og som er god med bolden. Så mangler han måske en lille smule tempo for at komme helt op i top-top.

Den konklusion måtte Stabæk og Inge André Olsen også sande, at andre klubber, som fulgte Tobias Børkeeiet tæt, nåede frem til.

- Når man arbejder med ham i så mange år, som vi har gjort, så arbejder man jo også mod et skifte til de store klubber. Tyskland, England – de bedste klubber i Holland og Belgien, men der faldt han igennem. Club Brugge, Gent, Genk, PSV... Han kom ikke igennem der, fordi de var usikre på tempoet. Om han kunne tage skridtet op og vinde bolden.

- Han er fremragende til at bevæge sig fra side til side, men det der med at gå aggressivt op, det var noget han skulle udvikle, og det snakkede jeg også med Ebbe Sand om, da vi sad og forhandlede. ”Du har en spiller, der kan de her ting, men du må flytte ham her, hvis du skal flytte ham op mod toppen i niveau med de kompetencer han har”, siger Inge André Olsen om sin gamle spiller.

Tobias Børkeeiet er foreløbig noteret for 11 kampe for Brøndby, de 10 første lige efter skiftet fra Stabæk, hvorefter der så gik knap 13 måneder, før han sent blev skiftet ind i kampen mod FC København, hvor han stadig nåede at blande sig i den situation, der førte til Sigurd Rosteds sejrsmål.

