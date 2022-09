- Det er tidspunktet nu, hvor vi skal opdatere vores strategi, for vi vil også betale transfer for spillere over 27 år i fremtiden, siger Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen

Det er måske meget godt, at Carsten V. Jensen ikke er på sociale medier. Havde han været det, kunne han have læst mange grimme ting om sin arbejdsindsats eller mangel på samme den senere tid.

For tilfredse har Brøndby-fansene langt fra været med fodbolddirektørens manglende indkøb. De har været frustrerede og utilfredse med at se deres hold synke mod bunden uden nævneværdige forstærkninger.

Carsten V. Jensen forstår godt kritikken fra fans, men han ser det ikke, fordi han ikke er på sociale medier. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

CV har faktisk fuld forståelse for kritikken:

- Min største kvalitet er at være upopulær. Jeg ved godt, vi ikke kan sidde på tronen altid. Og i den her branche har jeg prøvet lidt af hvert. Derfor er det også helt på sin plads at skyde mod mig, siger Carsten V. Jensen

Der skete noget, selv om det tog lang tid.

Ohi Omoijuanfo i sin første træning i Brøndby. Foto: Linda Johansen.

Annonce:

CV landede to store handler helt til sidst: Ohi Omoijuanfo og Nicolai Vallys. Samlede investering for 31 mio. kr.

To offensive trumfer, der skal løfter Brøndby væk fra den tunge ende af tabellen og op mod toppen.

- Som udgangspunkt vil vi gerne have tingene på plads så hurtigt som muligt. Men vi må også erkende, vi ikke står først i køen, når der skal handles.

- Vi er en del af et øko-system, hvor vi ikke hersker. Vi har ikke kontrol med alle de ting, der foregår.

- Ingen af de handler vi har lavet kunne være sket på et tidligere tidspunkt, forklarer Carsten V. Jensen, der i dagens anledning er trukket ud på træningsbanen i det gode efterårsvejr for at se de nye Brøndby spillere i den første træning.

Carsten V. Jensen erkender, at det er tid for at opdatere Brøndbys strategi, hvor der i dag står, at klubben så vidt muligt ikke vil betale transfer for spillere over 27 år - Det kommer vi også til i fremtiden, erkender han. Foto: Lars Poulsen.

Annonce:

- Sidste år tog vi et strategisk valg om at vente, fordi vi troede, at der ville opstå muligheder sent i vinduet på grund af corona-situationen. Det kom ikke til at ske.

- I dette vindue har vi virkelig oplevet, hvor stor konkurrencen er. Fra både øst og vest bliver der jagtet gode spillere. Konkurrencen er større end i mange år. Og vi må erkende, at der virkelig er mange penge i spil.

Nicolai Vallys har kostet 22,5 mio.kr. for Brøndby, da han blev hentet i Silkeborg. Torsdag trænede han for første gang med sine nye holdkammerater. Foto: Linda Johansen.

- Det vælter med penge på transfermarkedet overalt ude i Europa. Min oplevelse er, at transfermarkedet er gået amok, pointerer Carsten V. Jensen.

Sommerens transfervindue var et klart bevis på, at Brøndby er på vej i en anden retning. Villigheden til at bruge store penge er igen til stede.

Der blev handlet for 54 mio. kr., mens man solgte for 11 mio. kr., så den samlede udgift til transfer endte på 43 mio. kr.

Og samtidig blev der brugt mange transferkroner på spillere over 27 år, som man så vidt muligt ikke ville betale penge for, lød det for tre år siden i strategien.

- Vi lavede nogle støttepæle, da vi for tre år siden ville vende butikken. Èn af pælene var, at vi så vidt muligt ikke ville betale transfer for spillere over 27 år.

Annonce:

- Det må vi hellere få slettet nu. Vi må opdatere strategien. For vi er et andet sted nu. Vi kommer også i enkelte tilfælde i fremtiden til at betale transfer for spillere over 27 år

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen ville gerne handle tidligere, men han erkender, at Brøndby ikke står forrest i køen i fodboldens økosystem. Foto: Linda Johansen.

- Det handler i høj grad om at forholde sig til virkeligheden og reagere efter de forhold. Vi skal jo ikke lukke øjnene for, hvor vi ligger i tabellen.

- På den baggrund har vi ment, at det er vigtigt at få tilført erfarne spillere til vores trup, siger Carsten V. Jensen.

Med de midler Brøndby har brugt, har signalet været klart: Klubben har været den klub, der har investeret tredjemest i sommerens vindue.

Nicolai Vallys får en stor rolle i Brøndbys jagt på at nå toppen af Superligaen. Foto: Linda Johansen.

- Vi er lidt bagud og derfor har vi først fokus på top-6. Men det er klart, vi skal være udfordrer igen. Vi er en top-3 klub i Danmark og det investerer vi efter. Og med de køb vi har lavet med Ohi, Vallys og Wass har vi handlet på en højere hylde.

- Vi ved, at der ikke er nogen garantier. De næste måneder kommer der et realitetstjek. Det handler om spillerne skal finde relationerne på banen, så de samlet kan løfte os i tabellen, siger Carsten V. Jensen.

Annonce:

Læs også:

Millionerne ruller: Her er Superligaens største køb

Brøndby henter Ajax-dansker

Oliver Abildgaard fortsætter karrieren i Celtic

Derfor sadler Brøndby om