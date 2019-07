Mukhtar er langt bagefter

Mens Brøndby-truppen trænede hårdt og længe på det smukke græstæppe bag Brøndby Stadion, løb Hany Mukhtar rundt for sig selv.

Brøndbys største stjerne var tirsdag for første gang på træningsbanen oven på den fodskade, der har plaget ham i mere end én måned.

Tyskeren var ikke med på sidste uges træningslejr i Polen, men var blevet hjemme for at pleje fodskaden.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mukhtar erkender, at han er bagefter holdkammeraterne. Foto: Lars Poulsen.

Nu er der så meget fremskridt, at han havde fodboldstøvler på for første gang i lang tid.

- Jeg må se, hvordan det udvikler sig fra dag til dag. Jeg har ikke trænet med bold og er bagefter de andre, erkender Hany Mukhtar, der løb rundt om træningsbanen og siden var ude på en længere løbetur under tirsdagens formiddagstræning.

Artiklen fortsætter under billedet...

Niels Frederiksen vil ikke udelukke at bruge Muhtkar i sæsonpremieren, selvom tyskeren mangler et godt stykke topformen. Foto: Lars Poulsen

Niels Frederiksen erkender, at Brøndbys største profil lige nu er et stykke fra samme grundform som holdkammeraterne, men han nægter på nuværende tidspunkt at afskrive ham til sæsonpremieren søndag i næste uge mod Silkeborg på Brøndby Stadion.

- Det er ikke fuldstændig urealistisk, men det er klart, at Hany mangler en del med bolden, før han er klar. Jeg vil ikke udelukke ham til sæsonpremieren, siger Niels Frederiksen.

Brøndby indleder sæsonen næste torsdag mod Turku i første runde af kvalifikationen til Europa League.

Se flere billeder fra tirsdagens træning nederst i artiklen...

Se også: Smider Eriksen på forsiden: Agenten tager til Madrid

Afsløring: Sand færdig - Brøndby henter ny sportsdirektør

Chok i Superliga-klub: Sportschefen stopper

KÆMPE Laudrup-interview: - Jeg synes altså kæden falder helt af