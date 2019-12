Mukthar ærgrer sig: - Det glemmer jeg aldrig

Når Hany Mukhtar kigger tilbage på sin Brøndby-karriere, så vil der være to ting, han altid vil huske.

Det mest smertefulde minde er det missede mesterskab i 2018, hvor Brøndby smed et forspring til FC Midtjylland, som endte med at snuppe DM-guldet.

På den positive side var der samme år Brøndbys pokaltriumf, som blev hentet med en finalesejr over Silkeborg.

- Der har været mange store oplevelser. Jeg vil aldrig glemme pokaltitlen, jeg vil aldrig glemme det missede mesterskab i 2018.

- Det første kan altid få mig til at smile, det sidste til at blive ked af det. Klubben, fansene, spillerne - alle havde fortjent det mesterskab, siger Mukhtar til klubbens hjemmeside.

Midtbanespilleren fortsætter efter Hobro-kampen sin karriere i MLS-klubben Nashville SC.

- Jeg glæder mig til at tage det næste skridt i min karriere, men det betyder ikke, at det bliver let at sige farvel til Brøndby.

- Det bliver svært. Rigtigt svært. Jeg har fået så mange gode venner, og jeg har lært, hvad fællesskab i sin reneste form er. Jeg tager herfra som Brøndby-fan for resten af livet, lyder det fra tyskeren.

Aggressive, hurtige og konsekvente

Brøndby har tabt holdets seneste tre ligakampe mod AGF, FC København og FCM, så der er pres på hjemmeholdet, der også er røget ud af årets pokalturnering.

- Vi skal slutte året med en sejr. Vi skal sende alle på ferie med en god præstation og tre point.

- Vi har spillet godt i de sidste kampe mod de to tophold, men har været uheldige med ikke at få noget med fra de kampe, siger Mukhtar.

Han mener at have opskriften til at besejre Hobro.

- De seneste præstationer skal vi tage med os ind til kampen mod Hobro, og vi skal bygge videre på dem.

- Vi skal være aggressive, vi skal spille hurtigt, og vi skal være konsekvente i begge felter. Kan vi det, er jeg også sikker på, at vi vinder, siger han.

24-årige Mukhtar er noteret for 28 mål i 133 kampe for Brøndby siden sommeren 2016.

Brøndbys kamp mod Hobro spilles søndag klokken 16.

