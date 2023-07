Mystik om OB-stjerne: - Jeg må snakke med ham

Der er i øjeblikket en masse mystik omkring Emmanuel Sabbi.

Den 25-årige OB-stjerne har således været fraværende fra træningen i Ådalen i et stykke tid. Og når han har været på grønsværen, har han trænet for sig selv.

25-årige Emmanuel Sabbi. Foto: Lars Poulsen

Flere spekulationer går på, at det skyldes, at kantspilleren i disse dage forsøger at tvinge et skifte væk fra Odense igennem.

Og de spekulationer tog til, da Emmanuel Sabbi på sociale medier skrev noget, der kunne oversættes til 'jeg er så træt af det her lort' tidligere på ugen.

Andreas Alm. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Derudover skulle Superliga-spilleren også være utilfreds med, at OB har afvist konkrete bud på ham.

Ovenstående kan Andreas Alm dog ikke helt genkende. Det gjorde han klart over for pressen efter OB's sejr på 2-1 over Brøndby søndag aften.

- Jeg håber, han er tilbage i fuld træning mandag. Han har stadig lidt bøvl med lysken, men jeg håber, at han er klar i morgen, men det er ikke sikkert. Det er sådan, det er, og jeg har de spillere, jeg har, lød det fra svenskeren, inden han fortsatte:

- Jeg har ikke sociale medier, så jeg tænker, at jeg må snakke med ham. Men spørg Bjørn (Wesström, red.). Det er ham, der har mest dialog med spillerne om det, du taler om.

- Vinduet er åbent, men jeg har Sabbi til rådighed, og når jeg ikke har det længere, får jeg nogle nye spillere. Det er mit arbejde. Jeg kan ikke lave det om, når nogle er syge eller ikke er til rådighed.

Bjørn Wesström - sportsdirektør i OB - gav også en kort opdatering på Emmanuel Sabbi på Vestegnen.

OB vandt i Brøndby med 2-1 søndag aften. Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix

Han fortalte, at fodboldklubben fra Fyn har afvist konkrete tilbud på den offensive spiller uden at nævne, hvilke klubber diverse tilbud er kommet fra.

OB-bossen ville dog ikke kommentere på, om Emmanuel Sabbi er utilfreds eller ej, og han ved ikke på nuværende tidspunkt, om hele situationen omkring OB's nummer 11 ender med en transfer.

Og afsluttende fortalte Andreas Alm, at han ikke bruger tid på Emmanuel Sabbis udmeldinger på de sociale medier.

- Jeg bruger ikke tid på udmeldingerne fra de sociale medier. Jeg ser Sabbi hver dag, så vi kan tale sammen der.