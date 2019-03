Nægtet Brøndby-skifte: Nu forklarer far problemet

Må en dreng på ni år og hans forældre ikke selv bestemme, hvor han skal spille fodbold, eller er det forbudt at melde sig ind i bestemte klubber, fordi drengen som helt lille tilfældigvis blev meldt til fodbold i en klub med en konkurrerende samarbejdsklub?

Den problemstilling åbnede Brøndbys Masterclass-ansvarlige, Kim Vilfort, for, da han i Ekstra Bladet 28. februar fortalte, at de ikke måtte hente spillere fra for eksempel Karlslunde, fordi det var en samarbejdsklub til FC København, der havde klaget.

Nu kan træneren og faderen til en af de drenge, der som følge af sagen er blevet berørt af problemet, fortælle nyt i sagen.

- Alt det her skriveri i avisen har gjort, at vi i sidste uge fik besked om, at der er kommet en ændring i reglerne, så han i princippet godt kan skifte klub, siger Ronnie Larsen, der er far til Luca på ni år og samtidig træner hans årgang 10-hold i Karlslunde.

- Det er dejligt, og det er altid noget, men det er kun et skridt på vejen, siger han mandag til Ekstra Bladet.

Der er nemlig stadig et kæmpe problem, vurderer han.

- Jeg har talt med Brøndby og DBU, og hvis Luca gerne vil spille i Brøndby, så skal han fuldstændig udmeldes i Karlslunde for at blive meldt ind i en anden klub, forklarer han.

Umiddelbart lyder det jo som en meget fornuftig regel, at man kun kan spille i en enkelt klub ad gangen, men Ronnie Larsen kunne som far godt ønske sig en anelse smidigere regler.

- Luca vil meget gerne spille og træne noget mere, end vi kan tilbyde ham i Karlslunde. Han trives godt med kammeraterne her, men vil gerne skifte til Brøndby.

- Her vil vi som forældre gerne lige se, om Lucas kan trives i det nye miljø og stadig synes, at det er sjovt, men det kan vi ikke få lov at prøve af, siger Ronnie Larsen.

Lille Luca kan nu godt skifte til Brøndby, men han kan ikke få lov at prøve sig af først, fordi han kommer fra Karlslunde, der er FC Københavns samarbejdsklub. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Det er således ikke tilladt at prøvetræne hos andre licensklubber end samarbejdsklubben.

Men kan han så ikke bare rykke tilbage til Karlslunde igen, hvis det ikke var sjovt alligevel i Brøndby?

- Nej, for der er jo ventelister. Her på årgang 10 kan vi kun tage nye spillere ind, når der er en spiller, der stopper, siger Ronnie Larsen.

- FCK leverer i øjeblikket måske endnu bedre talentarbejde end Brøndby, kunne han så ikke bare prøve sig af her?

- Jo, det ville heller ikke være dårligt, men det passer ikke logistisk. Vi bor en del tættere på Brøndby, og hans lillebror spiller også i Brøndby og har det sjovt med det. Hvis jeg også skulle køre til Frederiksberg, så kunne jeg jo lige så godt arbejde som taxa-chauffør i min fritid, griner Ronnie Larsen.

Han og familien med tre børn bor til daglig i Reerslev mellem Roskilde og Karlslunde vest for København. Luca startede til fodbold i Karlslunde, fordi storesøster allerede gik til gymnastik her, mens lillebror startede til fodbold i Brøndby, fordi en klassekammerat spillede her

Hele sagen blussede op, fordi Kim Vilfort forlod DBUs herreeliteungdomsgruppe i protest mod, at Brøndby og FCN i første omgang blev kendt skyldige i at fiske børnespillere under 12 år fra andre klubber.

Men sådan har Ronnie Larsen ikke oplevet det i den aktuelle sag.

- Nej, tværtimod. De har set Luca spille på noget Brøndby Camp før og givet gode tilbagemeldinger, men når jeg har spurgt, om Luca kunne spille hos dem, så har de sagt 'ja, men det skal gøres på denne måde, og det er jer, der skal henvende jer', siger han.

I julegave fra sin onkel blev Luca igen tilmeldt en særlig Brøndby Camp, hvor man købte sig adgang til ekstra træning, men her måtte Brøndby give ham besked om, at hvis han deltog her, så ville han aldrig nogensinde komme til at spille for Brøndby, for så blev han anset som fisket, og Brøndby kunne risikere at få bøder.

Hos FCK har de også bemærket den lille dreng.

- De vil gerne have ham med på deres topcenters træning, men de har ikke sagt noget til os om, at der er noget, han ikke må.

- Han er da også god, men han er altså kun ni år, og det går op og ned. Og så indlysende er talentet heller ikke. Han har bare en god vilje, siger faderen og træneren, der håber, at al den opmærksomhed kan føre til regler, der tager mere hensyn til de små børn.

- Det er fint, at man tilbyder samarbejdsklubber. Problemet er, at de små børn ikke har mulighed for at prøve af, om de føler sig trygge i et andet miljø, og tryghed er jo det vigtigste i den alder.

- Hvis han havde spillet i Vallensbæk, der er samarbejdsklub med Brøndby, så kunne han bare komme og træne fire-fem gange og se, om han faldt ind i kliken, og så kunne vi som forældre sammen med Luca og Brøndby vurdere, om et skifte ville være godt.

- Nu er han meget låst, og det betyder jo, at forældre allerede tidligt skal kigge på, hvem der er samarbejdsklubber, inden man melder sit barn ind i en klub i nærområdet, siger Ronnie Larsen.

I de kommende måneder vil han og familien overveje, hvad der skal ske med ni-årige Luca. Formentlig tager de chancen og melder Luca ind på U9-holdet i Brøndby til sommer.

