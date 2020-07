Hvis du giver noget af dig selv, så går du ofte lige i hjerterne på Brøndbys fans.

Det er Kasper Fisker det stærkeste bevis på.

Midtbanespilleren fik en heltemodtagelse, da han torsdag fik comeback efter næsten 11 måneders skadespause.

- Nakkehårene rejste sig på mig. Det var en fantastisk modtagelse, jeg fik fra fansene.

- Når du giver Brøndbys fans en lillefinger, så får du ti gange igen. Det er bare en klub, hvor du får så meget tilbage, siger en lidt bevæget Kasper Fisker, der nåede at spille 30 minutter i 4-0 triumfen over FC Nordsjælland.

Kasper Fisker kyssede Brøndby-trøjen efter comebacket og 4-0 sejren over FC Nordsjælland. Han er klar til at vente helt til sidst med at få en afklaring på fremtiden. Han håber, at den fortsætter i Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

Det har været 11 barske måneder for Kasper Fisker, der har haft flere nedture undervejs i genoptræningsforløbet.

- Jeg har været lidt skeptisk efter tre operationer i samme knæ. Men nu har jeg været smertefri et stykke tid og er glad for at være tilbage, siger Kasper Fisker, der blev alvorligt skadet 25. august kort før pausen mod AGF.

Han forlængede sin aftale med én måned, så den udløber efter sæsonen. Fisker har været tre år på Vestegnen, som han på så mange måder passer perfekt sammen med. Det tyder på, at eventyret slutter efter sæsonen, fordi Fisker er langt nede i midtbanehierarkiet. Rezan Corlu vender også hjem efter lejeaftalen med Lyngby.

- Hvis der først sker en afklaring, når sæsonen går det nok. Brøndby er værd at vente på, som Kasper Fisker siger med et skævt smil.

En forlængelse med Brøndby har hele tiden været topprioritet for Kasper Fisker.

