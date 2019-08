Nedslående dom over Brøndby

- Det er ikke sundt, at Brøndby igen har opbygget så stor en gæld, jeg har svært ved at se, hvordan den hurtigt kommer ned på 15 mio. kr., siger Morten W. Langer, chefredaktør på Økonomisk Ugebrev

Gælden vokser og de blodrøde tal bobler igen frem på bundlinjen.

Alt er som i gamle dage på Vestegnen.

Der var lige ét godt år - 2018, hvor Brøndby for første gang i 12 år kom ud med overskud. Ellers har det ene store underskud afløst det andet på Vestegnen. Og sådan bliver det også i år.

Brøndby kom med halvårsregnskab, der viser underskud på 41,7 mio. kr. Udsigterne for året er et minus på 63-73 mio. kr. for fodboldforretningen på Vestegnen.

Brøndby har simpelthen været tvunget til at optage lån hos bestyrelsesformand Jan Bech Andersen og bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen for at få den daglige drift til at hænge sammen.

For at være i stand til at betale lønningerne. Jan Bech har lånt klubben 60 mio. kr., mens Torben Bjørn Christensen i år har lånt 13 mio. kr.

Har gæld på 176 mio. kr.

Gælden er vokset eksplosivt i 2019. Lige nu står Brøndby med en kortfristet gæld på 176 mio. kr. inklusive leverandør forpligtelser.

Det stritter fuldstændig i modsat retning af, hvad der er planerne på Vestegnen. For Brøndby skal være en klub med en stærkt begrænset gæld.

Jan Bech Andersen har således slået fast, at Brøndby maksimalt vil have en gæld på 15 mio. kr., når den forestående aktieudvidelse på 100 mio. kr. er gennemført og de planlagte projekter realiseret.

Pengene fra aktieudvidelsen skal efter planen bruges til at opgradere loungefaciliteter, Masterclass og renovering af Sydsiden.

Skal gælden betales er det svært at se, at der er penge til nye initiativer.

- Det begynder at se kritisk ud for Brøndby, siger Morten W. Langer, chefredaktør på økonomisk Ugebrev.

Han uddyber:

- Det er ikke sundt for Brøndby at opbygge så stor en gæld på så kort tid. Jeg har efterhånden svært ved at se, hvor pengene skal komme fra, hvis det ikke er fra Jan Bech Andersen, fastslår han.

Han lavede for Økonomisk Ugebrev en analyse af Brøndbys økonomi i starten af august. Og her var konklusionen, at Brøndby allerede havde brugt de 100 mio. kr., man forventer at få ind på aktieudvidelsen.

En sammenbidt Jan Bech Andersen har grund til bekymring i disse tider. Tirsdag præsenterede Brøndby et regnskab med minus 41,7 mio. kr. Udsigterne for 2019 er et minus i niveauet 63-73 mio. kr. Foto: Philip Devali.

Garanti gælder kun ét år

- Jeg ved ikke, om Brøndby satser på at hente 150 mio. kr. på aktieudvidelsen. Der skal i hvert fald mange penge til, hvis klubben skal foretage investeringer og samtidig ende med en gæld på kun 15 mio. kr., pointerer han og uddyber:

- Men der er naturligvis flere scenarier: De penge som Jan Bech Andersen og Torben Bjørn Christensen har lånt til Brøndby kan konverteres til aktier. Det fjerner så de lån, klubben har optaget.

- Brøndby kan også finde nye, store investorer, hvis de altså vil smide penge i klubben, pointerer Morten W. Langer.

Jan Bech Andersen har stillet en økonomisk garanti til Brøndby og sikret, at klubben er i live til september 2020.

I et mailsvar til Økonomisk Ugebrev har Jan Bech Andersen tidligere svaret:

’Jeg har stillet en garanti, og den står jeg naturligvis ved, skriver han i et svar, hvor han også slår fast, at Brøndby maksimalt vil have en gæld på 15 mio. kr., når investeringerne er fuldført.

På spørgsmålet om han er parat til at holde hånden under Brøndby efter september 2020, skriver han:

’Om jeg på et tidspunkt i fremtiden ønsker at investere yderligere i Brøndby, er en teoretisk tanke, som vi må tage, hvis en konkret mulighed skulle opstå’, skriver han.

Som situationen er her og nu har Brøndby altså kun økonomiske garantier frem til september 2020.

